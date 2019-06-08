雷納德36分率隊逆轉勇士 暴龍NBA總冠軍賽聽牌[影]

（中央社奧克蘭7日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽第4戰，多倫多暴龍在第3節逆轉戰局，在雷納德（Kawhi Leonard）全場36分帶領下，以105比92擊敗金州勇士，在總冠軍賽以3比1率先「聽牌」。

雷納德今天在上半場攻下14分，讓暴龍緊咬勇士，第3節單節飆進17分，帶領暴龍拉出37比21攻勢逆轉戰情，整場比賽攻下36分，是暴龍如今奪冠情勢大好的關鍵。

湯普森（Klay Thompson）在總冠軍賽第2戰受傷，休息1場比賽後於今天歸隊並先發出賽，上半場攻下14分，助勇士以46比42領先暴龍。

尋求3連霸、5年內第4冠的勇士受傷兵困擾，總冠軍賽少了因傷高掛免戰牌的兩屆總冠軍賽MVP、頭號得分點杜蘭特（Kevin Durant），第3戰再有湯普森、盧尼也因傷缺陣，讓柯瑞（Stephen Curry）即便狂飆47分，勇士仍以109比123輸球，在系列賽以1比2落後。

暴龍今天贏球，在7戰4勝制總冠軍賽，以3比1「聽牌」，兩隊接下來將在台北時間11日上午9時在多倫多進行總冠軍賽第5戰，暴龍有機會於當天在主場封王。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080608