柯瑞飆47分也難救勇士 暴龍NBA總冠軍賽2比1領先

美國職籃NBA總冠軍賽5日進行第3戰，多倫多暴龍隊的葛林（前中）、勞瑞和范佛利特手感發燙，頻頻飆進3分球，全隊共飆進17顆3分彈。（圖取自twitter.com/Raptors）

（中央社奧克蘭5日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽今天進行金州勇士對多倫多暴龍第3戰，暴龍在雷納德（Kawhi Leonard）30分帶領下，終場以123比109擊敗傷兵累累的勇士，系列賽以2比1取得領先。

NBA總冠軍系列賽前兩場比賽在暴龍主場進行，勇士與暴龍1比1戰成平手，第3戰回到勇士主場比賽。勇士杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）和盧尼（Kevon Looney）因傷今天沒有上場。

第一節暴龍在賈索（Marc Gasol）和葛林（Danny Green）強攻下保持領先，勇士得分則集中在柯瑞（Stephen Curry）身上，不過勇士整體命中率偏低，首節以29比36落後暴龍。

第2節西雅坎（Pascal Siakam）和勞瑞（Kyle Lowry）手感發燙，連投帶切助暴龍保持優勢，上半場結束時，暴龍以60比52領先勇士。

下半場開局，雙方互飆三分球，勇士一度將比分差距縮小至7分，但葛林、范佛利特（Fred VanVleet）和雷納德發揮準頭，將比數再擴大至兩位數。第3節打完，暴龍以96比83領先勇士。

第4節勇士企圖追分，但手感佳的暴龍持續飆進三分彈將比分拉大，終場以123比109獲勝。

首度在NBA爭冠的暴龍今天比賽中，雷納德攻下30分7籃板；勞瑞貢獻23分9助攻；葛林投10次三分球中6顆，全場得18分；西雅坎獲18分9籃板。

勇士柯瑞獲得47分8籃板7助攻，創下他季後賽得分新高紀錄，葛林（Draymond Green）和伊古達拉（Andre Iguodala）分別獲得17分、11分。

台裔球星林書豪在終場前不到一分鐘時上場，並未得分。

NBA總冠軍系列賽第3戰結束，暴龍暫以2比1領先，第4戰將於台灣時間8日上午9時繼續在勇士主場進行。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1080606