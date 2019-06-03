NBA總冠軍賽 歐巴馬多倫多觀戰全場高呼MVP[影]

NBA總冠軍賽第2戰2日晚間在多倫多開打，滿場觀眾星光熠熠，前美國總統歐巴馬（中）也到場觀戰。（圖取自facebook.com/TorontoRaptors）

（中央社記者胡玉立多倫多2日專電）美國職籃NBA總冠軍賽第2戰今晚在多倫多開打，滿場觀眾星光熠熠，前美國總統歐巴馬也到場觀戰。中場時間全場觀眾熱烈鼓掌並起立歡迎歐巴馬，高呼 M-V-P！

歐巴馬上週前來加拿大渥太華發表演說，期間還與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）相約在當地一家酒吧見面會談。他在渥太華的演說曾大讚暴龍隊球迷熱情無比，並指他「在暴龍隊和金州勇士隊中，都有好朋友」。

歐巴馬刻意不選邊，他說：「兩支球隊我都喜歡，我要的是很棒的總冠軍系列賽。他們都不是（芝加哥）公牛隊，我不是非得做出選擇不可。」

歐巴馬今晚在多倫多比賽現場，與NBA總裁席佛（Adam Silver）坐在一起。歐巴馬與暴龍隊總裁尤基利（Masai Ujiri）是多年朋友，兩人與歐巴馬姐姐歐瑪（Auma Obama）都積極投入非洲慈善事業。

歐巴馬父親的老家在肯亞柯基洛（Kogelo）。2018年他曾應邀出席尤基利的「非洲巨人基金會」（Giants of Africa foundation）捐贈的肯亞柯基洛（Kogelo）籃球場開幕典禮。

尤基利的媽媽也是肯亞人，他當時曾說，「歐巴馬是這個世界上非常特殊的人，他待人極好，非常有耐心。他是半個肯亞人，我也是，只要能有所回饋，任何方式都很有意義。光是和他一起做這件事，就很棒了」。

勇士隊2015年贏得NBA總冠軍那年，曾赴白宮與當時的總統歐巴馬會面。但2017和2018年一連兩屆勇奪冠軍的勇士隊，去年贏球後並沒有到白宮拜會總統川普。反而是與已卸任的歐巴馬私下會面。

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）與歐巴馬不但一起打高爾夫球，還是歐巴馬基金會的捐助者。

今晚NBA總冠軍賽第2戰，終場勇士隊以109比104扳回一城，目前戰績與暴龍隊1比1平手。接下來兩場比賽將前進勇士主場進行。（編輯：周永捷）1080603