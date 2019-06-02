暴龍隊創NBA總決賽多項紀錄 最高票價6萬美元

（中央社記者胡玉立多倫多1日專電）多倫多暴龍隊首度打入NBA總決賽，主場首戰讓連拿兩屆總冠軍的金州勇士隊吃敗仗，更創下多項NBA總決賽紀錄。美票務搜尋網站SeatGeek指出，首戰最貴的門票叫價6萬美元。

暴龍隊創下的NBA總決賽紀錄包括：暴龍隊自1995年成軍以來首次打入總決賽、NBA總決賽首度在美國國土以外舉行、中斷勇士隊12次系列賽開胡紀錄、刷新NBA總決賽首場比賽最昂貴平均門票紀錄等。

周四晚在多倫多舉行的NBA總決賽系列賽首戰，暴龍隊迎戰金州勇士隊以118比109旗開得勝。從不曾有參與總決賽經驗的暴龍球迷喜出望外，在豐業銀行球場附近狂歡至午夜。連日來，多倫多大街小巷幾乎「無處不暴龍」。

自幼在多倫多長大的籃球健將、22歲的多倫多大學生王昱傑，當晚也在現場暢快同歡。他告訴中央社記者，暴龍隊過去這麼多年來，從來沒有這麼強大的球員組合、更從不曾進入總決賽，現在打到這樣的境地，不但前所未見，更讓人覺得「整座城市成了一個超強大的社區」。

王昱傑說：「以前不喜歡看、不談論籃球的人，現在都開始看了、開始談了。」他認為，不論暴龍最後有沒有拿到總冠軍，加拿大對籃球運動的態度已然改變，其他NBA球隊也會開始正視暴龍隊交易球員的經驗。

除了全國凝聚力量瘋暴龍、球迷嗨翻天，從政府機關到各行各業，也都抓緊時機搶搭暴龍隊狂歡列車。寫有暴龍隊經典標語 We The North （我們北國）旗幟、暴龍爪痕籃球隊章，處處可見。

其中，安省美術館（AGO）直接將大門招牌字母 O，添上暴龍色調。公共交通系統 GO Transit則宣布，在NBA總決賽期間，要求保持安靜的列車區域更名為Kawhi-it Zone（Kawhi Leonard, 暴龍球星雷納德）。

加拿大Netflix甚至在首場比賽前，上推特逆向操作發文指出：「如果今晚你看的是Netflix而不是暴龍歷史性首戰，你會讓全多倫多、全加拿大、全『德瑞克』（Drake暴龍鐵粉）失望。」

美國最大票務搜尋網站SeatGeek網站指出，這場NBA總決賽首戰門票，平均價格超過1400美元（約合新台幣44200元），最低入場價約800美元 ，最貴的門票甚至叫價6萬美元。不僅是多倫多有史以來門票最昂貴的現場活動，也創下NBA總決賽最貴首場比賽平均門票價格紀錄。

加拿大廣播公司（CBC）報導，NBA季後賽門票通常的費用是在100元到1200美元之間。明天總決賽系列賽第二場即將登場，Ticketmaster網站的最低票價從886美元起跳。

如此昂貴的票價，顯然並非多倫多一般體育迷能夠負擔。所幸，包括比賽球場外的大型電視牆「侏羅紀公園」、多倫多全城大小餐館和酒吧、電影院，乃至各地機構主動架設的戶外大型電視牆，都成為民眾共同感受比賽氛圍的好去處。

根據加拿大信貸處理公司Moneris數據顯示，總決賽首戰當晚，不只大多倫多地區酒吧業績狂增，全國各大城市包括溫哥華、卡爾加利和埃德蒙頓等地的酒吧業績，同樣直線上升。

多倫多大學副教授、運動市場專家鮑爾斯( Richard Powers) 說，NBA總決賽這樣的大型體育賽事不僅為多倫多當地企業帶來營收，同時也向全球觀眾展示了這座城市，「那些沒有想過要來多倫多造訪的人，看到這是一個這麼棒的城市，可能會計畫下回來訪」。

鮑爾斯認為，暴龍隊季後賽效應對多倫多的財務影響少說「數百萬元加幣」；展望未來10年對娛樂和旅遊業的長期影響，可能為多倫多帶10億元加幣營收。（編輯：施燕飛）1080602