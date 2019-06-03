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勇士勝暴龍扳平戰局 湯普森盧尼傳傷情[影]

最新更新：2019/06/03 12:33
NBA金州勇士2日逆轉擊敗多倫多暴龍，勇士大將湯普森（右）在第4節3分外線出手，落地時雙腿過度延伸，讓他拉傷左腿提前退場。（圖取自facebook.com/warriors）
NBA金州勇士2日逆轉擊敗多倫多暴龍，勇士大將湯普森（右）在第4節3分外線出手，落地時雙腿過度延伸，讓他拉傷左腿提前退場。（圖取自facebook.com/warriors）

（中央社記者龍柏安台北3日電）衛冕軍勇士今天在驚濤駭浪之中擊敗暴龍，在美國職籃（NBA）總冠軍系列賽追成1比1平手，不過勇士此役湯普森和盧尼兩名大將再傳傷情，也讓勇士團隊戰力拉警報。

衛冕軍勇士今天靠著伊古達拉（Andre Iguodala）在比賽結束前最後5.9秒，飆進關鍵3分球，加上射手湯普森（Klay Thompson）挹注25分，主控柯瑞（Stephen Curry）也有23分進帳，勇士109以104擊敗暴龍，在總冠軍系列賽追成1比1平手。

此役勇士雖然贏球，但也付出高昂代價，湯普森在第4節3分外線出手，落地時雙腿過度延伸，讓他拉傷左腿提前退場；此外，主要替補中鋒盧尼（Kevon Looney）也因鎖骨與胸部挫傷，下半場沒再登場。

更糟糕的是，勇士全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant）因小腿拉傷，歸隊時間一路延後，原本預計總冠軍賽第2戰有望回歸，沒想到今天仍是高掛免戰牌，即便勇士今天有驚無險將戰局扳平，但是又有2名主力傳出傷情，也讓球隊衛冕之路再添變數。

賽後湯普森和盧尼都被問到傷勢狀況。今天手感發燙，全場17投10中，轟下25分的湯普森強調：「我不認為我會缺席系列賽第3場的比賽。」盧尼則坦言，目前他沒什麼大礙，至於談到下一戰能否出賽，盧尼就顯得有些保留，「我不知道，但是我希望可以上場。」（編輯：屈享平）1080603

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