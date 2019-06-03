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勇士浪花兄弟合拿48分 NBA總冠軍賽扳平暴龍
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勇士浪花兄弟合拿48分 NBA總冠軍賽扳平暴龍[影]

最新更新：2019/06/03 11:05
NBA金州勇士「浪花兄弟」柯瑞（左）、湯普森2日聯手拿下48分，率領球隊在下半場逆轉，以109比104擊敗多倫多暴龍。（圖取自twitter.com/warriors）
NBA金州勇士「浪花兄弟」柯瑞（左）、湯普森2日聯手拿下48分，率領球隊在下半場逆轉，以109比104擊敗多倫多暴龍。（圖取自twitter.com/warriors）

（中央社多倫多2日綜合報導）NBA金州勇士「浪花兄弟」柯瑞、湯普森今天聯手拿下48分，率領球隊在下半場逆轉，最終109比104擊敗多倫多暴龍，兩隊在總冠軍賽以1比1戰成平手。

首度在美國職籃NBA爭冠的暴龍，今天總冠軍賽第2戰的上半場，8名上場球員都有得分，其中雷納德（Kawhi Leonard）攻下16分，替補的范佛利特（Fred VanVleet）也拿下12分。勇士攻勢則集中在湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）身上，兩人分別獲得18分、16分，中場時暴龍以59比54領先勇士。

但尋求3連霸、5年內第4冠的勇士，下半場打出18比0開局，帶起第3節34比21的犀利攻勢，反以88比80，帶著8分領先進到第4節。

7戰4勝制的總冠軍賽，這次首度在美國本土外地區進行，今天的第2戰，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）也到現場觀賽。

總冠軍賽結束前兩場在暴龍主場的比賽，雙方以1比1戰成平手，接下來兩場比賽將前進勇士主場進行，第3戰比賽時間是當地時間5日下午9時（台北時間6日上午9時）。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏、盧映孜）1080603 

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