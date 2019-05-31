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NBA總冠軍戰 勇士VS.暴龍
NBA多倫多暴龍隊拿下東區冠軍，不僅打破暴龍隊隊史，也創下NBA有史以來第一次在非美國地區進行總冠軍賽的歷史紀錄。暴龍將迎戰過去4年3度奪冠西區冠軍隊金州勇士隊。（圖取自twitter.com/NBA）
NBA總冠軍戰 勇士VS.暴龍
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NBA總冠軍戰 勇士VS.暴龍4/7

暴龍西雅坎手感發燙 勇士總教練：他哪都能投

最新更新：2019/05/31 15:59

（中央社多倫多31日綜合外電報導）多倫多暴龍在NBA總冠軍賽首戰大爆發，以118比109擊敗衛冕軍金州勇士，暴龍前鋒西雅坎強勢攻下32分，讓勇士總教練柯爾大讚他「哪都能出手」。

西雅坎（Pascal Siakam）在今年美國職籃NBA總冠軍賽首戰繳出精彩表現，包括三分球3投2中在內，17次出手命中14球，豪取季後賽生涯新高的32分，隊友雷納德（Kawhi Leonard）也貢獻23分，兩人都抓下8籃板，並送出5助攻。

西雅坎上半場7投5中拿下12分，第3節6次出手全數命中，一口氣搶下14分。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示：「西雅坎非常出色，他從任何地方都能出手命中」，他還說：「對手的防守非常棒，但我們不在最佳狀態。」

暴龍中鋒賈索（Marc Gasol）挹注20分，勞瑞（Kyle Lowry）傳出9次助攻，讓暴龍在7戰4勝制的總冠軍賽拔得頭籌，下一戰將在當地時間6月2日（台灣時間3日上午8時）進行。

西雅坎表示：「我們打得像支不可思議的球隊，他們是衛冕軍，因此我們必須做好準備，我們拿下第一戰勝利，我們在防守上很積極，並讓對手很難有空檔出手的機會。」

但西雅坎還說：「他們會走出來，並做出調整，我們得對此做好準備。」

勇士要尋求3連霸，和他們5年來的第4座總冠軍，暴龍則要爭取隊史24年來的第一座總冠軍。

勇士已連續12個系列賽都在第一戰拿下勝利後，今天是他們首度在系列賽首戰吞敗。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1080531

地機族
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