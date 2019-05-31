連12個系列賽拔頭籌 勇士紀錄遭暴龍中斷

（中央社記者龍柏安台北31日電）美國職籃（NBA）衛冕軍金州勇士，今天在客場以109比118不敵暴龍，在7戰4勝制系列賽陷入0比1落後，他們保有連12個系列賽率先開胡的紀錄，也被迫中斷。

今年是勇士連續第5年打進總冠軍賽，卻首度沒有主場優勢，得從客場起步，王牌主控柯瑞（Stephen Curry）攻下全場最高的34分、5助攻，全能前鋒葛林（Draymond Green）10分、10籃板與10助攻，今年季後賽第5度寫下「大三元」紀錄，依舊無法幫助球隊延續紀錄，在系列賽率先開胡。

勇士今天輸掉系列賽首戰，是總教練柯爾（Steve Kerr）執教以來，球隊第5度在季後賽的系列賽面臨落後，不過對他們來說，仍有好消息，因為過去4次即便落後，他們仍是系列賽的最終贏家，且主力前鋒杜蘭特（Kevin Durant），也預計在下一戰歸隊。

暴龍今天擊敗勇士後，包括例行賽在內，本季3度過招還沒輸過，而暴龍前鋒西雅坎（Pascal Siakam）異軍突起，全場17投14中狂砍全隊最高的32分、8籃板，成了勇士最大的痛。

勇士前鋒葛林賽後坦言，沒能壓制西雅坎，讓對手打出了自己的節奏，並強調：「我必須做得更好，不能讓他進入比賽的感覺。」

而柯爾賽後也點出失利主因，包括今天勇士的回防太糟糕，讓對手光靠著快攻就輕鬆拿下24分，另一方面則是自家球隊還發生了高達17次的團隊失誤。（編輯：張芷瑄）1080531