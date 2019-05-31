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NBA總冠軍戰 勇士VS.暴龍
NBA多倫多暴龍隊拿下東區冠軍，不僅打破暴龍隊隊史，也創下NBA有史以來第一次在非美國地區進行總冠軍賽的歷史紀錄。暴龍將迎戰過去4年3度奪冠西區冠軍隊金州勇士隊。（圖取自twitter.com/NBA）
NBA總冠軍戰 勇士VS.暴龍
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NBA總冠軍戰 勇士VS.暴龍1/6

NBA總冠軍賽首戰 西雅坎狂飆32分暴龍勝勇士[影]

最新更新：2019/05/31 11:52
NBA總冠軍賽首戰30日在多倫多舉行，暴龍隊在西雅坎（左）狂飆32分帶領下，以118比109擊勇士。（圖取自twitter.com/NBA）
NBA總冠軍賽首戰30日在多倫多舉行，暴龍隊在西雅坎（左）狂飆32分帶領下，以118比109擊勇士。（圖取自twitter.com/NBA）

（中央社多倫多30日綜合外電報導）暴龍今天在NBA總冠軍賽首戰，由西雅坎（Pascal Siakam）狂飆32分帶領下，以118比109爆冷擊敗尋求3連霸的勇士，靠著總冠軍賽首勝，系列賽以1比0領先勇士。

美國職籃NBA7戰4勝制的總冠軍賽第一戰，今天在多倫多暴龍主場進行，這是NBA史上第一次在美國本土外的地方打總冠軍賽，也是連5季闖進總冠軍賽、尋求3連霸及5年內第4冠的金州勇士，首度在總冠軍賽沒有主場優勢。

比賽首節以25比21領先的暴龍，靠賈索（Marc Gasol）14分、西雅坎（Pascal Siakam）12分聯手帶領，外加葛林（Danny Green）終場前讀秒階段飆進三分彈，打完上半場以59比49領先勇士。

勇士的柯瑞（Stephen Curry）今天在首節剩下5分16秒時砍進三分彈，成為總冠軍賽累積投進100個三分球的第一人，也是勇士上半場在進攻端上唯一的亮點；柯森斯（DeMarcus Cousins）因傷缺席14場季後賽後復出，替補出賽有3分進帳。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080531

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