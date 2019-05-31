8年苦練熬出頭 NBA暴龍西雅坎為亡父圓夢

多倫多暴龍隊史首度打進NBA總冠軍賽，靠著西雅坎（圖）全場32分、8籃板與5助攻，搭配一哥雷納德23分表現，以118比109擊敗勇士。（圖取自twitter.com/NBA）

（中央社記者龍柏安台北31日電）8年前，多倫多暴龍隊前鋒西雅坎還是個不會打籃球的小夥子，為了完成父親生前的夢想，西雅坎不斷苦練。如今，西雅坎不僅達成父親的夢想，更在生涯總冠軍賽首場就綻放光芒。

暴龍隊史首度打進NBA總冠軍賽，今天靠著西雅坎（Pascal Siakam）全場32分、8籃板與5助攻，搭配一哥雷納德（Kawhi Leonard）23分、8籃板與5助攻，在主場以118比109擊敗衛冕軍勇士，在7戰4勝制的系列賽拔得頭籌。

出生在非洲喀麥隆的西雅坎，3個兄弟也都是籃球員，且都曾效力美國大學NCAA第一級的球隊，但只有他打進了NBA。與許多來自非洲的NBA球星一樣，其實小時候西雅坎最愛的運動是足球，偶像則是同鄉的前巴塞隆納隊前鋒艾托奧（Samuel Eto'o）。

剛滿25歲的西雅坎，一直到16歲才正式接受籃球訓練，當年因突出的身高條件，在訓練營中被挖掘，隨後獲得新墨西哥州大的青睞，赴美念大學打籃球。

西雅坎知道自己接觸籃球的時間晚，運球和外線需要加強，他曾與哥哥在凌晨1時30分就到球場，一直練到早上6時還沒離開，就算下午還有訓練，西雅坎也不覺得苦。

2014年他的父親因車禍意外逝世，他們家5個兄弟姊妹從世界各地飛回喀麥隆見父親最後一面，西雅坎卻因簽證出狀況，只能留在美國。

回憶起這段往事，西雅坎仍記憶猶新，他強調：「從那一刻起，我打籃球的目的，以及我打籃球的方式澈底改變。」

即便至今日，西雅坎的球齡僅有短短8年，他在籃球場上卻不斷成長、進化，除命中率每年攀升，三分球命中率也從菜鳥球季的14.3%，進步至今年的36.9%，他的拚戰動力簡單且明瞭，「我告訴自己，要成為一名教練非用不可的球員」。（編輯：張芷瑄）1080531