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NBA總冠軍戰 勇士VS.暴龍
NBA多倫多暴龍隊拿下東區冠軍，不僅打破暴龍隊隊史，也創下NBA有史以來第一次在非美國地區進行總冠軍賽的歷史紀錄。暴龍將迎戰過去4年3度奪冠西區冠軍隊金州勇士隊。（圖取自twitter.com/NBA）
NBA總冠軍戰 勇士VS.暴龍
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NBA總冠軍戰 勇士VS.暴龍2/16

杜蘭特傷退 勇士證實傷到阿基里斯腱

最新更新：2019/06/11 17:49
美國職籃NBA金州勇士前鋒杜蘭特10日在總冠軍賽第5戰突然傷痛倒地，球團隨後證實傷到阿基里斯腱。（圖取自facebook.com/warriors）
美國職籃NBA金州勇士前鋒杜蘭特10日在總冠軍賽第5戰突然傷痛倒地，球團隨後證實傷到阿基里斯腱。（圖取自facebook.com/warriors）

（中央社多倫多10日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士營運總裁暨總經理邁爾斯今天難掩激動情緒說，陣中前鋒杜蘭特今天在總冠軍賽第5戰出現的傷勢，並非之前讓他缺陣逾一個月的情況，而是傷到阿基里斯腱。

體育電視頻道ESPN報導，杜蘭特（Kevin Durant）右腳阿基里斯腱的傷勢程度並未被披露，但邁爾斯（Bob Myers）表示，杜蘭特明天將接受核磁共振（MRI）檢查以做進一步評估，但這次受傷和之前讓他缺陣的右小腿傷勢不同。

杜蘭特在社群網站Instagram貼文寫道：「現在我的靈魂深處受了傷，我沒辦法說謊。但看到我的兄弟們拿下這一勝，就像灌了杯龍舌蘭酒一樣，我重獲新生了。」

經過漫長等待，杜蘭特擺脫傷痛回到球場，但這次他和勇士隊友並肩作戰時間不長，因為在養傷逾1個月後重新歸隊的首戰，他就傷了阿基里斯腱。

勇士與多倫多暴龍今天進行總冠軍賽第5戰，杜蘭特先發上陣，但第2節開打沒多久，在一次準備切入時，就突然傷痛倒地。

邁爾斯指出，在回歸之前，杜蘭特和勇士的醫療團隊一起努力了4週，經過幾次核磁共振檢測、不同醫生檢查，球隊認為杜蘭特能打今天的比賽，那是大家共同的決定。

第2節剩下9分51秒時，杜蘭特試著要過暴龍球員伊巴卡（Serge Ibaka），他在右邊三分線附近的位置，先是跨下運球並打算以左手運球切入，但他突然以單腳跳到旁邊，球在當時也掉了。

杜蘭特跳了幾步後，痛苦得倒下，他在邊線抓著自己右腿較低的位置，暴龍則進攻得分，勇士隨即叫了暫停，讓工作人員上去檢查他的傷勢。

之後杜蘭特直接進到休息室，剩下時間都未再回到場上，當他走下球場，兩隊的球員都希望他能沒事，暴龍主場球迷也不斷高喊他的名字，隊友伊古歐達拉（Andre Iguodala）和工作人員一起攙扶著他，柯瑞（Stephen Curry）也一路隨行。

杜蘭特在西區準決賽對上休士頓火箭的第5戰受傷，提前退場後就一路高掛免戰牌，休養至今超過一個月，在稍微練習後，今天賽前總教練柯爾（Steve Kerr）才確定讓他先發出賽。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1080611

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