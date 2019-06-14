勇士榮景恐告終 醞釀陣容大地震

（中央社奧克蘭13日綜合外電報導）金州勇士總冠軍系列賽2比4不敵多倫多暴龍，無法締造NBA三連霸偉業，2015年以來連5年挺進最終決戰的風光歲月或將落幕。隨著一代王朝瓦解，勇士來年陣容可能出現巨變。

由杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、葛林（Draymond Green）、柯森斯（DeMarcus Cousins）組成的超級豪華「五星連線」，除了柯森斯是本季才加入的新成員，其餘4人是勇士過去4季3度奪下總冠軍的基本班底。

當中，前兩季都摘下總冠軍賽最有價值球員（MVP）殊榮的杜蘭特今夏若選擇跳脫合約，就能成為一名非受限自由球員，可進入自由市場謀取另一份大約，今年勇士無緣總冠軍後，他很可能另起爐灶。媒體預測，紐約尼克與洛杉磯快艇將是他最可能的落腳處，布魯克林籃網也有機會。

這3隊以尼克銀彈最充足，擁有將近7300萬美元的薪資空間供網羅球星，快艇與籃網則分別有近6000萬美元及大約5400萬美元的搶人資源。

攻守俱佳的湯普森和身手全能的長人柯森斯，合約則在本季結束後到期，成為不受限自由球員，可與包括老東家勇士在內的30支球隊接洽新約。湯普森已表達續留勇士的心願，勇士所能提供的最優渥合約5年1.9億美元（約新台幣60億元）也是他隊無法比擬。不過，以詹姆斯（LeBron James）為首的洛杉磯湖人正準備重建球隊，對洛杉磯長大的湯普森興趣勃勃。

至於季前以一年530萬美元低薪加盟勇士的柯森斯，本來就是想藉由加入衛冕軍一嘗冠軍滋味並抬高身價，勇士想同時留住杜蘭特和湯普森已難度很高，柯森斯不太可能再以不符身價的條件繼續待下來。

勇士之所以能連5年打入總冠軍賽，雄厚的板凳實力也功不可沒，這群替補又以都是鋒衛兩棲的伊古歐達拉（Andre Iguodala）及李文斯頓（Shaun Livingston）最為關鍵。然而這兩人又老又傷，雖然合約都還剩一年，但在勇士下季陣容需要注入新血的變動考量下，不排除會提前高掛球鞋，其中以李文斯頓退休的可能性較高。（譯者：徐崇哲）1080614