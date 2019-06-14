杜蘭特開刀治療阿基里斯腱 下季預料整季報銷

（中央社明尼蘇達14日綜合外電報導）梅約醫院的專家表示，美國職籃NBA金州勇士的杜蘭特（Kevin Durant）在手術修補阿基里斯腱後，預料會立即開始復健，有機會在一年內痊癒，但可能趕不上下個球季。

梅約醫院（Mayo Clinic）和WNBA明尼蘇達山貓的整形外科醫師康明茲（Nancy Cummings）表示，沒有人能保證，杜蘭特能感覺像從前一樣。

康明茲接受路透社電話訪問時說：「讓肌肉恢復到那樣的強度，大約需要一年的時間。」

康明茲說：「我認為合理的來說，運動員對復原有更高的需求，因此可能需要更長的時間，有些人在經歷這樣的傷勢後，可能永遠無法完全恢復。」

4屆NBA得分王杜蘭特，在對上多倫多暴龍的NBA總冠軍賽第5戰受傷。

金州勇士贏得那場比賽，在7戰4勝制總冠軍賽追到2比3，將戰線延長到在勇士主場進行的第6戰。

杜蘭特在12日接受手術。

近期曾修補阿基里斯腱NBA球員的案例顯示，他們平均有9個月的時間無法上場。

所以即便杜蘭特能比一般人更快恢復，也不太可能在下一季季後賽開打前回歸一段時間。

30歲的杜蘭特可望成為自由球員，目前無法保證拿過兩次總冠軍賽最有價值球員（MVP）的他，會在下一季留在勇士。

康明茲表示，近年關於如何讓已破損的阿基里斯腱恢復的最佳辦法，已經有所精進。

康明茲說：「職業運動員能有足夠的時間休養，這是他們在復健上的優勢。」（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080614