林書豪隨暴龍奪冠 亞裔美籍球員第一人

NBA台裔球星林書豪（中）2月時加盟多倫多暴龍隊後，不僅出賽時間縮水，各項數據也稍有下滑，所幸他在暴龍得到其他球隊都沒有的回報，就是將可獲得一枚總冠軍戒。（圖取自IG網頁instagram.com/jlin7）

（中央社記者龍柏安台北14日電）從選秀會上落榜，到掀起全球熱潮的「林來瘋」，林書豪在NBA生涯的每一步，彷彿是好萊塢編劇寫出來的絕世劇本，現在他成了NBA第一個拿到總冠軍的亞裔美籍球員。

一名哈佛大學畢業的高材生，卻選擇了美國職籃（NBA）作為他的第一份工作，即便林書豪的職業生涯起起落落，他對籃球的熱情卻從未退燒，他曾和2003梯探花「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）以及火箭巨星哈登（James Harden）當過隊友，卻搶在兩人之前得到了總冠軍。

林書豪在2012年掀起的「林來瘋」，一度讓他的職業生涯來到頂峰，沒想到這也成為他生涯的分水嶺，他在2012年暑假加盟火箭，僅待了2季，就迎來浪人般的生涯，依序效力過湖人、黃蜂、籃網、老鷹與暴龍，8年的職業生涯，就換了7個東家。

季前林書豪被交易至老鷹，雖主要擔任替補，仍穩定出賽51場，場均是10.7分、3.5助攻與2.3籃板，由於球隊無緣季後賽，加上暴龍有意吸收，因此老鷹也樂得做個順水人情，提前買斷合約讓他加盟暴龍。

雖然生涯看似顛沛流離，且林書豪加入暴龍後，不僅出賽時間縮水，各項數據也稍有下滑，所幸他在暴龍得到其他球隊都沒有的回報，就是將可獲得一枚總冠軍戒。（編輯：唐聲揚）1080614