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NBA暴龍奪隊史首冠
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NBA暴龍奪隊史首冠5/26

圓夢NBA生涯 加索成史上首對贏得總冠軍兄弟檔

最新更新：2019/06/14 15:49
季中從效力多年的灰熊被交易到暴龍，馬克．加索成為暴龍奪冠的最後一塊拼圖。（圖取自twitter.com/raptors）
季中從效力多年的灰熊被交易到暴龍，馬克．加索成為暴龍奪冠的最後一塊拼圖。（圖取自twitter.com/raptors）

（中央社台北14日綜合報導）季中從效力多年的曼斐斯灰熊被交易到多倫多暴龍，馬克．加索成為暴龍奪冠的最後一塊拼圖，不僅拿下生涯第一座冠軍盃，也與哥哥保羅．加索成為NBA史上第一對贏得總冠軍的兄弟檔。

加索兄弟相差5歲，哥哥保羅（Pau Gasol）在2001年被灰熊選中時，馬克（Marc Gasol）才15歲，跟著哥哥一起到曼斐斯念高中。

2007年，馬克．加索在第2輪第48順位被洛杉磯湖人隊選走，但並沒有馬上簽約，湖人隨後在2008年2月，用馬克．加索的簽約權以及其他3名球員，向灰熊隊換來保羅．加索，並在2009年與2010年拿下總冠軍。

與保羅．加索一樣，馬克．加索NBA生涯的首站也在曼斐斯，而且一待就是12年，直到今年季中，灰熊決定年輕化之後，才將馬克．加索換到暴龍隊，也成為馬克．加索奪冠的契機。

7呎1吋的馬克．加索是聯盟少數能攻擅守的中鋒，曾在2013年拿下年度最佳防守球員，並且在2015年入選年度第一隊，儘管聯盟球風已偏向小而快，但馬克．加索絕佳的策應能力，讓他仍在總冠軍賽發揮效用，成為暴龍奪冠的關鍵之一。

馬克．加索在今年總冠軍賽繳出平均12分、7.3籃板的表現，帳面上雖然表現平平，但更多是數字上呈現不出來的協防與策應。征戰13個球季，馬克．加索用冠軍圓滿他的NBA生涯，也讓他與哥哥成為NBA史上第一對贏得總冠軍的兄弟檔。（編輯：張芷瑄）1080614

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