暴龍勇奪NBA總冠軍 多倫多搖身不夜城[影]

暴龍以114比110改寫NBA歷史，確定拿到成軍24年來的第一次總冠軍，NBA冠軍首度落到美國本土以外的球隊手中，有球迷不可置信地說：「這是真的」、「我們真的贏了」。中央社記者胡玉立多倫多攝 108年6月14日

（中央社記者胡玉立多倫多13日專電）多倫多暴龍隊在接近午夜時分奪下加拿大第一個NBA總冠軍，多倫多全城陷入狂喜，上萬人潮湧向市中心慶祝，路上汽車持續長鳴喇叭，高呼「我們是冠軍」、We The North。

暴龍隊今晚在奧克蘭甲骨文球場的歷史性第6戰，與金州勇士隊一開始就呈現拉鋸；最後秒數倒數，仍可能翻盤。

全加拿大各地至少59個「侏羅紀公園」戶外看球區，只見球迷們不自主地逐漸擠到大螢幕前，前一秒歡呼、一下秒嘆息，氣氛緊繃至極。

直到暴龍最終以114比110改寫NBA歷史、暴龍隊確定拿到成軍24年來的第一次總冠軍、NBA冠軍首度落到美國本土以外的球隊手中，還有球迷不可置信地說：「這是真的」、「我們真的贏了」。

當美國職籃（NBA）總裁席佛（Adam Silver）將冠軍獎盃頒給暴龍隊時，他說：「籃球轉了一圈又回到了加拿大的手中。最早發明籃球的就是加拿大人，第一場NBA比賽就在多倫多舉行，而現在，2019年NBA總冠軍正是多倫多暴龍隊。」

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聽到席佛這番話，士嘉堡康貝爾廣場（Albert Campbell Square）的臨時「侏羅紀公園」全場近千球迷，頓時爆出歡呼。

現場多位華裔居民表示，他們有的一直是籃球迷，有的純粹是因為暴龍最近表現實在太厲害了，於是都決定不在家裡看球，而是到戶外來和大家一起感受比賽緊張熱鬧的氛圍。

多倫多台灣僑民吳伯宏表示，暴龍隊是加拿大唯一的NBA球隊，等待了24年，終於等到暴龍隊拿到NBA總冠軍，不分族裔，舉國沸騰，甚至比冰球還要瘋狂。

吳伯宏上一場曾帶著常打球的兒子去多倫多豐業銀行球場觀看暴龍與勇士隊第5戰。如今目睹暴龍隊封王，他肯定加拿大未來「一定會有更多人玩籃球」。

至於深夜持續聚集在市中心約克街（York Street）和央街( Yonge Street) 一路慶祝的人群，久久不散，煙火不斷，情況大致和平。多倫多市警局特別發文呼籲球迷「保持安全、有理性地慶祝」暴龍封王。不過，凌晨近2時仍傳出有2輛警車擋風玻璃被壓碎的消息。

多倫多市長莊德利（John Howard Tory）宣布，全市將在週一舉行慶祝暴龍隊封王大遊行。（編輯：馮昭）1080614

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多倫多暴龍隊爭奪總冠軍，全加拿大各地至少59個「侏羅紀公園」戶外看球區，擠滿不同族裔球迷，面對緊繃賽事，大家前一秒歡呼、下一秒嘆息，氣氛緊繃至極。中央社記者胡玉立多倫多攝 108年6月14日