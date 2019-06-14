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NBA暴龍奪隊史首冠
NBA多倫多暴龍隊以4勝2敗戰績奪下隊史24年來首座總冠軍，金州勇士隊3連霸夢碎。這次總冠軍賽是NBA有史以來第一次在非美國地區進行。（圖取自twitter.com/Raptors）
NBA暴龍奪隊史首冠
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NBA暴龍奪隊史首冠3/24

暴龍奪隊史首冠 球評：有效壓制勇士快攻

最新更新：2019/06/14 13:30

（中央社記者龍柏安台北14日電）多倫多暴龍今天在NBA總冠軍賽第6戰以114比110擊敗衛冕軍金州勇士，以4比2奪隊史首冠，球評分析，暴龍有效壓制勇士快攻，加上對手傷兵成群，是贏球兩大主因。

緯來體育台球評、台灣藝術大學男籃總教練李伯倫表示，暴龍今年在例行賽2度擊敗勇士，並非偶然，暴龍的攻勢多集中在禁區，且王牌前鋒雷納德（Kawhi Leonard）的打法也多以中距離為主，進攻成功率高，意味著籃板就會變少，勇士自然也少了快攻機會。

李伯倫分析，勇士賽季當中常常會有「一波流」的攻勢，主要就是靠著快攻與連續三分球，在總冠軍系列賽勇士的快攻打不出來，且暴龍球員在防守時逼對手停球的基本功非常紮實，讓勇士也很難找到好的出手機會，兩大優勢無法發揮，「我認為兩隊的球風相剋，這讓勇士打得不像勇士」。

暴龍王牌前鋒雷納德過去在馬刺就有奪冠經驗，李伯倫也說，雷納德來到暴龍後，替球隊帶來季後賽、冠軍賽經驗，對勝利的執著與渴望也感染了隊友，「以前暴龍在例行賽戰績很好，在季後賽卻不耐打，今年暴龍的韌性明顯升級」。

此外，季中暴龍從灰熊交易來明星中鋒賈索（Marc Gasol），李伯倫也認為，這是一筆成功的交易，在進攻端，賈索在高位是球隊的第2指揮官，在防守端，賈索在低位的協防與嚇阻能力，在聯盟是數一數二的好手，在禁區坐鎮帶給對手很大的壓力，也降低了對手在籃底下的投籃命中率。

反觀勇士在總冠軍賽面臨傷兵潮，包括全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、射手湯普森（Klay Thompson）與盧尼（Kevon Looney）等人都曾缺戰，李伯倫說，由於主力球員頻頻受傷，讓總教練柯爾（Steve Keer）在調度時捉襟見肘，也讓勇士很難利用不同的組合變換場上攻防風格。（編輯：唐聲揚）1080614

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