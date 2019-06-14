NBA暴龍4人得分破20擊敗王者勇士 奪隊史首冠[影]

（中央社奧克蘭13日綜合外電報導）NBA暴龍今天砲火猛烈，共4人得分突破20分大關，最終以114比110客場取勝，在系列賽以4比2勝出，拿下隊史24年來第一座總冠軍，也讓衛冕軍勇士3連霸夢碎。

美國職籃NBA的7戰4勝制總冠軍賽，由尋求3連霸、5年來第4冠的勇士，對上爭取隊史24年來首冠的暴龍，勇士受傷兵困擾，在今天主場的第6戰開打前，以2比3陷入背水一戰。

這場比賽暴龍打出8比0開局，在首節多數時間保有領先，在葛林（Draymond Green）外線出手命中後，勇士一波7比0攻勢將比分超前，之後雙方不斷拉鋸，靠勞瑞（Kyle Lowry）一夫當關，包含三分球4投全中，6次出手命中5球攻下15分帶領，暴龍首節以33比32領先；次節勇士打出6比0攻勢，伊古達拉（Andre Iguodala）、葛林連續兩次配合，完成第一時間灌籃，讓勇士46比43超前，但暴龍在勞瑞轟下21分帶領下，有3人得分破十，上半場60比57領先勇士。

第3節剩下5分13秒，湯普森（Klay Thompson）大號三分球扳平戰局，隨後伊古達拉禁區得分讓勇士超前，這節暴龍上半場手感火燙的勞瑞和雷納德（Kawhi Leonard）雙雙吞下第4次犯規，勇士湯普森則在快攻上籃時倒地，但勇士靠湯普森單節12分，前3節打完以88比86領先暴龍；末節勇士緊咬比數，在柯瑞（Stephen Curry）三分線外出手落空，暴龍接連罰進3球後，暴龍以114比110擊敗勇士。

NBA暴龍13日砲火猛烈，共4名球員得分突破20分大關，最終以114比110客場取勝，奪得隊史首座總冠軍。（圖取自twitter.com/Raptors）

暴龍今天4人得分破20，勞瑞、西雅坎（Pascal Siakam）都攻下26分，雷納德、范佛利特（Fred VanVleet）獲得22分，伊巴卡（Serge Ibaka）則進帳15分。

暴龍收下隊史首冠，陣中台裔球員林書豪雖上場時間有限，但也是球隊冠軍成員之一。

勇士以湯普森的30分最高，伊古達拉、柯瑞（Stephen Curry）分別攻下22分、21分，柯森斯（DeMarcus Cousins）有12分入袋，葛林11分、19籃板、13助攻的「大三元」成績。

勇士今年爭冠之路走的不順遂，總冠軍賽因傷兵問題所苦，柯森斯第1戰回歸，湯普森、盧尼（Kevon Looney）缺席第3戰，兩屆總冠軍賽最有價值球員（MVP）杜蘭特（Kevin Durant）缺陣超過1個月，第5戰短暫歸隊又傷了阿基里斯腱。

勇士目前的主場甲骨文體育館（Oracle Arena）1966年啟用，最初是為了北美職業冰球聯盟（NHL）比賽所建，1971年以來就一直是勇士主場，他們2017年以4比1擊敗克里夫蘭騎士，是唯一一次在甲骨文體育館封王。勇士下個球季將遷到舊金山的新場館，今天這場比賽是勇士在甲骨文體育館的告別作。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080614