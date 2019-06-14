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勇士後衛湯普森傷勢出爐 美媒：前十字韌帶撕裂

最新更新：2019/06/14 16:32
影片來源：House of Highlights YouTube頻道

（中央社奧克蘭14日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍在總冠軍賽第6戰封王，飽受傷兵困擾而輸球的金州勇士再傳壞消息，體育頻道ESPN引述勇士後衛湯普森經紀人報導，受傷退場的湯普森前十字韌帶撕裂。

29歲的湯普森（Klay Thompson）在總冠軍賽第6戰第3節快步上籃時，被對手犯規導致落地重心不穩，隨後雙手抱膝，表情痛苦。

湯普森是勇士隊2015年和2017年賽季奪冠的主要戰將，在今天受傷之前，他一直是對手在場上鎖定的主力球員。湯普森受傷後必須要有人攙扶才能離場，之後他已拄拐杖離開球館。

除了湯普森外，前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在第5戰傷及阿基里斯腱，下個賽季可能整季報銷。

季後賽深陷「傷兵潮」成了勇士隊沉重的包袱，在總冠軍系列賽不敵暴龍，不但3連霸夢碎，也無緣在5年內拿下第4冠。

多倫多暴龍今天114比110獲勝，4比2力克衛冕軍金州勇士，奪下隊史首座美國職籃NBA總冠軍，雷納德（Kawhi Leonard）也獲總冠軍賽最有價值球員（MVP）。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳昱婷）

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