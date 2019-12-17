王溢正盼打破舊印象引進新觀念 看日職為何進步

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北17日電）Lamigo桃猿隊走入歷史，中職樂天桃猿隊揭幕，有旅日經驗的投手王溢正期待公司帶入日職觀念，對日職的進步不要停留在舊印象，才能學習、讓台灣棒球更精進。

中職Rakuten Monkeys樂天桃猿隊今天舉行記者會，發布新隊名、新球衣，以及確定新任總教練為曾豪駒，桃猿隊球員們穿上新球衣走秀，投手王溢正過去有效力日職的資歷，談起對於球隊未來走向的期待，王溢正表示，「跟以往沒什麼不同，我的責任就是想要一整季健康、為球隊貢獻」。

王溢正表示，穿上新的球衣，但感覺沒有什麼不同，這件衣服就是工作的服飾，沒有所謂偏好，「樂天也是蠻有歷史的球隊」。

王溢正特別提到，台灣很多人對於日本棒球的想法，還是停留在很古老的印象，希望公司可以把日本棒球的訓練方式帶入台灣，讓台灣球員學習了解，為什麼日本職棒可以發展進步這麼快。

王溢正表示，日本和台灣人在體格上其實沒有太大的落差，甚至台灣球員體格更好，「他們有找到進步的方法，我們去學習別人，也可以找到讓台灣棒球更好的方式」。

新球季若碰上洪一中帶領的富邦悍將隊，王溢正說：「就打招呼」，還不忘開玩笑，雖然感覺可能會怪怪的，「但希望他不要把我們的機密透露給別人」。

野手陳晨威表示，去年因為有洪一中的信任、給機會，讓他可以站穩一軍，新球季雖然換了總教練，但還是照著一樣的感覺走，「即使他現在不是我們的總教練了，場上再遇到他，應該還是感謝的情感」。（編輯：張芷瑄）1081217