城市盃青少棒新明8強止步 輸球當借鏡學更多

（中央社記者謝靜雯台北24日電）台北城市盃青少棒賽8強，新明國中與日本瀨戶交手，新明7局關鍵失誤誤事，被敲出再見安打，以7比8吞敗、無緣晉級，總教練黃湋志表示，「輸球當借鏡、可以學到更多」。

2019年台北城市盃青少年棒球錦標賽，新明國中上屆拿下季軍，此次8強遇到勁敵日本瀨戶隊，兩隊攻勢互有往來，比賽6局打完5比5戰成平手，新明7局靠著田明倫安打開啟攻勢，再靠著暴投、短打推進、潘宇翔適時安打超前比分，吳敬恩補上二壘打添分，取得7比5領先。

瀨戶隊7局下半反攻，加藤蓮代打開轟，新明守備出狀況，投手跟著受影響，失誤、暴投，先被敲出高飛犧牲打失分，再被檜山大翔敲出再見安打，新明吞敗、8強止步。

新明此批球員有10人是今年LLB次青少棒賽中華隊班底，中華隊在世界賽拿下亞軍，新明今年國內各盃賽成績也都不錯，拿下國中棒球聯賽（硬式組）冠軍、蘭陽盃、桃園盃比賽也都拿下冠軍。

新明總教練黃湋志表示，7局的失誤是關鍵，也提到二年級球員臨場穩定性和抗壓性還不夠，黃湋志肯定球員在比賽中展現韌性，但瀨戶隊的攻擊纏鬥性佳、跑壘積極性好，守備的敏捷和靈巧，都是值得台灣球員學習的地方。

黃湋志表示，「輸球不見得是壞事，可以學到更多東西，也可以讓球員們以此為借鏡，知道回去還需要加強什麼東西」，雖然8強止步很可惜，但球員們都盡力了，只能回去再努力。

瀨戶隊擊敗台灣青少棒強隊新明國中、晉級4強，城市盃大會透露，瀨戶與名古屋隊是此次參賽日本隊伍中實力較佳者，城市盃比賽台灣球隊以單一學校參賽，但開放日本組成明星隊參賽。

瀨戶隊即是日本中學硬式野球協會東海聯盟選出的明星隊、實力不容小覷，日本對於這個比賽相當重視，也透過這個比賽了解台灣青少棒層級水平。（編輯：張芷瑄）1081224