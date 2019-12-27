SBL台啤開季7連勝 台銀勝率升至5成

（中央社記者黃巧雯台北27日電）SBL台灣啤酒今天以104比82輕取九太科技，締造開季7連勝，而台灣銀行81比65扳倒裕隆納智捷，裕隆本季得分首度低於70，而台銀獲勝後，勝率也升至5成。

超級籃球聯賽（SBL）本週繼續在台北和平籃球館開打，台銀今天對戰裕隆，陣中4人得分雙位數，台銀洋將米歇爾（Charles Mitchell）貢獻17分、15籃板、5助攻，另一名洋將瓊斯（Matt Jones）則進帳14分，助台銀以81比65勝出，這也是裕隆本季首度輸給台啤以外的球隊。

台銀獲勝後，上半季戰績3勝3敗，勝率升至5成，排名依舊暫居第3，後衛張博勝表示，球隊賽前反覆觀看比賽影片、進行演練，此役主要策略是箝制著裕隆本土球員，「讓他們洋將發揮沒關係，但要把他們本土射手守住」。

另一場台啤與九太比賽，開季氣勢超旺的台啤，今天在雙洋將巴克利（Kentrell Barkley）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）合計攻下50分領軍下，以104比82力退九太，寫下開季7連勝，續保不敗之身，穩居龍頭寶座。（編輯：陳俊碩）1081227