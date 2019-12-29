骨盆傷勢未癒 英國名將莫瑞不參加澳網

英國網球名將莫瑞的團隊28日宣布，他因骨盆傷勢，決定不參加澳洲網球公開賽。（圖取自facebook.com/andymurrayofficial）

（中央社倫敦28日綜合外電報導）3座大滿貫冠軍得主、英國網球名將莫瑞（Andy Murray）的團隊今天宣布，他因為骨盆傷勢，將不會參加下個月的澳洲網球公開賽。

32歲的莫瑞上個月代表英國打台維斯盃（Davis Cup）時受骨盆傷勢所苦，他的經紀人詹特瑞（Matt Gentry）表示，傷勢「恢復速度不如我們期盼的快」。

前世界球王莫瑞今年稍早在接受髖關節手術後復出，並打出振奮人心的一季，未料季末骨盆出現傷勢，在復原進度不如預期情況下，已經決定不前往墨爾本一圓5度在決賽失利後終抱冠軍的美夢。

莫瑞本週已經站上球場訓練，但將錯過2020年1月20日到2月2日舉行的澳網，也不會代表英國參加1月3日起在澳洲進行的世界職業網球協會盃（ATP Cup）。

去年澳網期間，莫瑞告訴記者，長年來的髖關節傷勢讓他疼痛不堪，有收山的可能，隨後帶著淚離開記者會。

然而，令人驚訝的是，莫瑞在11個月前接受重大手術後恢復情況良好，眼看一步步要重返大滿貫單打賽事，世界排名也回升到125。

在恢復參加單打比賽後，莫瑞甚至在比利時的安特衛普（Antwerp）網賽奪下暌違兩年的冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081229