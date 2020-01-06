獲選SBL單月最佳球員 巴克利盼助台啤奪冠

超級籃球聯賽（SBL）台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）（右）締造史上首名連3週獲選最佳球員紀錄，也是2019年12月單月最佳球員，6日由籃協秘書長李一中（左）頒獎表揚。中央社記者黃巧雯攝 109年1月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒洋將巴克利締造史上首名連3週獲選最佳球員紀錄，也是2019年12月單月最佳球員。他今天指出，不會執著於個人獎項，希望能助台啤拿下總冠軍。

巴克利（Kentrell Barkley）在2019年12月的8場比賽中，繳出場均24.8分、9.5籃板、3.8助攻、1.5抄截，不但是球隊得分王、籃板王、助攻王，整體命中率也超過6成，手感火熱，也幫助台啤開季拉出一波8連勝、穩居龍頭寶座關鍵。他今天出席頒獎儀式，由中華民國籃球協會秘書長李一中親自頒發獎項。

談到火燙的表現，巴克利表示，除了每天不斷練習、重訓外，在場上若有出手機會，「能夠投三分就投三分」，若沒辦法投球，就試著傳球為隊友創造更好的機會。

巴克利指出，這是他第2年赴海外打職業籃球，最終目標希望為球隊贏得總冠軍，除了得分外，也希望在籃板、助攻、防守等方面為球隊做出貢獻，但不會執著個人獎項及表現。

台啤開季一度8連勝，直到4日才栽在桃園璞園建築手上，巴克利透露，球隊內部氣氛和樂融洽，儘管一開始有些語言隔閡，但仍不影響彼此間的溝通，而球隊也為他設定特定術語或關鍵字，以便執行戰術，目前已漸入佳境。（編輯：戴光育）1090106