男排奧運資格賽 中華隊惜敗中國遭淘汰

（中央社記者龍柏安台北8日電）中華男子排球代表隊今天在奧運排球亞洲區資格賽面對地主中國，歷經5局大戰後以2比3惜敗，吞下預賽2連敗，也確定遭提前淘汰，拿下分組2連勝的中國與伊朗雙雙晉級4強。

2020東京奧運男子排球資格賽，今天在中國廣東的江門市進行第2天賽事，中華隊首日先以0比3不敵亞洲強豪伊朗，若今天再敗，將與同組的哈薩克以0勝2負提前出局，2支拿下2勝的隊伍就可提前取得4強門票。

背負不能輸的壓力，中華隊今天打出亮麗開局，開賽先以25比15拿下，可惜次局接發球出狀況，反以16比25丟掉。

第3局中華隊在11比10微幅領先之際，球隊拉出一波5比0攻勢拉開差距，接下來隊員努力守住領先籌碼，再以25比23拿下，也取得「聽牌」優勢。

無奈中華隊沒能乘勝追擊，關鍵第4局雙方再次展開激烈拉鋸，雙方鏖戰成19比19平，中國隊利用一波4比1攻勢掌握勝基，以25比22還以顏色，兩隊再次扯平。

決勝局戰況依舊難分難解，開賽雙方鏖戰成5比5，接下來中華隊遭遇亂流，接下來6分內只拿到1分，讓中國隊取得關鍵超前，最終以9比15棄守，與小組賽首勝擦身而過，也提前和東京奧運說再見。（編輯：張銘坤）1090108