奧運射箭女子代表隊競爭激烈 譚雅婷排名升至第2

2020年東京奧運射箭代表隊選拔賽最終輪14日登場，女子組競爭激烈，前2名將取得國手資格，已有兩屆奧運經驗的射箭女將譚雅婷（左），排名從第3、升至第2。（射箭協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年1月14日

（中央社記者黃巧雯台北14日電）2020年東京奧運射箭代表隊選拔賽最終輪今天登場，目前男、女子代表隊總排名，分別由湯智鈞、林佳恩暫居領先，而已有兩屆奧運經驗的射箭女將譚雅婷，排名從第3升至第2。

2020年東京奧運射箭代表隊選拔賽歷經前2階段選拔，第三階段今天起一連3天在屏東大仁科技大學舉行，反曲弓男、女子組各8人參加選拔，男子前3名、女子前2名將取得國手資格，而雷千瑩因在2019年世界射箭錦賽反曲弓女子組摘下個人金牌，直接獲得保送。

選拔賽首日先進行兩輪對抗賽，第一輪依前兩場選拔賽排名，1對8、2對7、3對6、4對5，勝者晉勝部，敗者落入敗部，比出1至8名後，下午第二輪依據第一輪名次，同樣依據前述規則，產生前8名，並根據每輪名次給予積分。

女子反曲弓前兩場選拔賽排第一的林佳恩，今天第一輪對抗賽首役吞敗，所幸第二輪找回節奏，並在冠軍賽6比4勝譚雅婷，總排名續居第一。

原本排第3的譚雅婷因今天兩輪賽事都拿下第2，總排名躍居第2，小升1名，彭家楙退居第3、施孟君維持第4。

譚雅婷透露，今天提醒自己平常心出賽，努力做到自己想做的，「之前射得綁手綁腳的，今天感覺還不錯，拔箭來回過程中我會給自己心理建設，壓力當然有，但興奮多於壓力，希望能做到自己想要的樣子。」

另外，男子反曲弓第一輪對抗賽，魏均珩首場先以6比4勝蘇于洋、四強賽6比4勝戴宇軒、冠軍賽6比4打敗前兩場選拔賽拔得頭籌的湯智鈞。

魏均珩和湯智鈞下午第2輪對抗賽，再度在冠軍賽對決，由湯智鈞以7比3完成甜蜜復仇，目前總排名前4名依舊是湯智鈞、魏均珩、鄧宇成和戴宇軒。

湯智鈞說：「上午氣勢輸給學長（魏均珩），學長經驗和判斷都比我強，我的動作比較容易跑掉，所以決定放棄企業聯賽元年下半季，全心備戰選拔賽，基本上就是保持平常心，放開射，不要想輸贏，盡力作好每一箭該做的動作。」（編輯：葉俐緯）1090114