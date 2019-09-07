譚雅婷射箭年終賽奪銀 台灣史上最佳[影]

（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣女將譚雅婷5度挑戰世界盃射箭年終賽，今天在反曲弓女子組金牌戰最終以4比6不敵世界第一的南韓女將姜彩瑛，拿下銀牌，但仍寫下台將參賽最佳紀錄。

第14屆世界盃射箭年終總決賽6、7日在俄羅斯莫斯科舉行，每個項目共有8名選手參賽，譚雅婷今年在世界盃上海站、安塔利亞站及柏林站斬獲3面銅牌，今年第5度勇闖年終賽，也是台灣今年唯一參賽的選手。

譚雅婷這次高居頭號種子，首輪以7比3擊退日本選手杉本智美，4強賽再以6比4扳倒中國選手安琦軒，挺進金牌賽，迎戰世界排名第一的姜彩瑛。

影片來源：World Archery YouTube頻道（比賽約從影片1：53：30處開始）

譚雅婷金牌戰前2局分別狂飆29分、28分，對手則繳出29分、25分，譚雅婷一度以3比1領先。

姜彩瑛第3、4局表現完美，連飆6支10分箭，以30比27、30比29搶下，積分反倒以5比3超前。

關鍵第5局，兩人前兩箭同樣射出9分、10分箭，譚雅婷第3支箭原先判定為10分箭，後遭改判為9分箭，第5局以28比28戰成平手，姜彩瑛最終以6比4勝出，拿下金牌，譚雅婷摘下銀牌，中國選手鄭怡釵鍍銅。

台灣過去僅射箭女將雷千瑩、譚雅婷相繼在2015、2016年世界盃總決賽奪銅，譚雅婷這次寫下個人生涯最佳紀錄，也是台灣在年終賽拿下第一面銀牌。（編輯：吳協昌）1080907