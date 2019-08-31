企業射箭聯賽 譚雅婷打破彭家楙不敗之身

企業射箭聯賽下半季開幕戰31日由新竹愛山林迎戰台南隊，台南隊在第一點女單派出7連勝的彭家楙迎戰新竹愛山林隊譚雅婷（圖），最終由譚雅婷以6比2逆轉戰局獲勝。（中華企業射箭聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 108年8月31日

（中央社記者黃巧雯台北31日綜合報導）企業射箭聯賽元年下半季開幕戰，今天在台中市立棒球場點燃戰火，代表新竹愛山林隊出賽的譚雅婷，以6比2破除7連勝的台南隊彭家楙的不敗之身。

為備戰下半季，企業射箭聯賽各隊趁著季中補強，新竹愛山林隊網羅李金糖和林子翔，台中銀行補進剛從協會青年隊「畢業」的陳昭升和張容嘉。

青年隊也有新血蘇思敏加入，她是蘇思蘋的妹妹，這也是繼林昱萱、林昱辰姐弟檔後，企聯再出現手足組合。

企業射箭聯賽下半季開幕戰由新竹愛山林迎戰台南隊，台南隊在第一點女單派出7連勝的彭家楙，展現強烈搶勝的企圖心，迎戰新竹愛山林隊譚雅婷。

彭家楙第一局以27比26驚險拿下，取得2比0領先，但譚雅婷急起直追、連搶3局，最終以6比2逆轉戰局，讓彭家楙苦吞首敗，終止7連勝。

新竹愛山林隊拿下第1點後氣勢更旺，第2點男單鄧宇成和台南隊羅偉旻以5比5平手，進入加射，最終由鄧宇成以9比7獲勝，第3點混雙林詩嘉、鄧宇成以及第4點女團都以6比0搶下，第5點男團再以6比2勝出。

這也是繼4月6日由寒舍集團出戰台中銀行比賽，寒舍締造企業射箭聯賽元年的第一場「完勝」紀錄後，再有隊伍寫下「完勝」紀錄。

由於上半季比賽常輸在男團，新竹愛山林隊教練倪大智透露，季中特別補強北市大李金糖，以及花蓮體中畢業、剛升上國立體大的林子翔，他觀察今天男團平均分數有明顯提高。（編輯：張芷瑄）1080831