台灣女箭客寫歷史 世錦賽摘反曲弓隊史首金

（中央社記者龍柏安台北16日電）「去寫下屬於你們的歷史。」這是中華反曲弓女子隊教練倪大智賽前告訴隊員們的一句話，女將們也沒漏氣，在2019世界射箭錦標賽金牌戰，以6比2射倒南韓奪得金牌。

台灣反曲弓在世錦賽從未拿過金牌，隊史最佳成績是3度摘銀，倪大智笑說：「我對她們有信心，從來沒有懷疑過，我們能拿下世錦賽金牌，能夠寫下歷史。」當比賽結束剎那，隊員們高舉雙手，倪大智也興奮地高喊：Taiwan No.1

這次世錦賽反曲弓女團，台灣派出譚雅婷、雷千瑩與彭家楙，這也是去年雅加達—巨港亞運女團銀牌班底，其中彭家楙在第4局最後一箭，只要9分就能幫助中華隊奪金，她飆出滿分的10分箭完美收尾，台灣反曲弓隊史在世錦賽的第一金也確定入袋。

彭家楙透露，最後一箭發射前，壓根沒去想要射幾分才能奪金，「我只想著把動作做好，還有隊友提醒的瞄點位置。」

譚雅婷生涯在世錦賽共拿下4面獎牌，今年則首度奪金，她笑說：「隊友實在太給力了，這次我自己的狀況不好、壓力很大，但是大家一直鼓勵我，能在這種氛圍下比賽，感覺真的很棒。」

射箭一直是南韓的優勢項目，這次台灣在世錦賽金牌戰，射下對手摘金，譚雅婷坦言，擊敗南韓是台灣射箭界長久以來的目標，她說：「我們證明了我們是辦得到的，也不介意在奧運再來一次。」

譚雅婷也爆料，當升五環會旗冉冉升起那一刻，她激動地差點哭出來，她笑說：「當下很感動、有情緒也有感覺，不過我忍住了，因為我要留到奧運（再哭）」。（編輯：李亨山）1080616