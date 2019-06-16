射箭世錦賽 雷千瑩擊敗南韓反曲弓個人賽奪金

（中央社記者龍柏安台北16日電）6年前雷千瑩第一次踏進亞錦賽個人對抗賽決賽，她克服「韓流」摘金，這次她首次站上世界射箭錦標賽女子反曲弓個人對抗賽決賽，對手還是南韓，而相似的劇本卻是一樣的結局。

台灣射箭女將「雷母」雷千瑩，今天在世界射箭錦標賽反曲弓女子個人對抗賽決賽，前5局射完以5比5和南韓新科世界紀錄保持人姜彩瑛扯平，最後一箭加射，對手意外僅射出7分，「雷母」以9分箭收尾，替台灣再添一金。

姜彩瑛發射前，中華反曲弓女子隊教練倪大智心裡暗想：「過箭節奏不對，撐的太久，應該是8分。」沒想到對手射出7分，倪大智笑說：「居然比我想的還多送1分，當下我心裡只有2個字，贏了。」

雷千瑩則坦言，看到對手的7分箭，她的確輕鬆了一下，「不過我還是很專注把最後一箭動作做好，因為我不知道對手的7分箭，究竟是動作跑掉，還是場風影響。」

開局「雷母」從2比0領先，到被對手追平，甚至落後，她在第5局再次追平對手，也把對手拖進延長加射，她笑說：「當然還是會緊張，不過我只告訴自己，把節奏調整好、把動作做到好，其他就不去管。」

今年世錦賽，雷千瑩先和隊友譚雅婷、彭家楙，在反曲弓女團拿下歷史性的第一金，接著又在女子個人對抗賽再添金牌，個人包辦雙金，她強調：「這不是我一個人的功勞，而是大家共同努力的結果，包括我、我的教練、隊友以及所有在台灣的伙伴。」

台灣女子反曲弓代表隊在今年世錦賽突破「零金障礙」，倪大智也豪氣地說：「該拿的獎牌我們都拿過了，現在只剩奧運金牌。」（編輯：李亨山）1080616