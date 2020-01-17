富邦盃12強少棒賽續辦 2月12日台北開打

2020富邦盃台灣12強少棒大賽2月12日至16日將在台北市青年公園及新生公園棒球場開打，去年奪冠的桃園市龜山國小，今年將挑戰連霸。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年1月17日

（中央社記者楊啟芳台北17日電）富邦盃台灣12強少棒大賽將在2月12日至16日於台北市青年公園及新生公園棒球場開打，主辦單位中華棒協參考2019年相關國內少棒賽事的排名成績，邀請來自全台12支少棒強隊參賽。

富邦盃去年首創，將國內前一年度少棒重要賽事的排名成績做為參考及選拔標準，邀請12所學校球隊參與本賽事。首次舉辦就獲好評，被邀請的學校代表優秀表現得到重視，中華棒協表示，希望透過這個國內首創的邀請方式，鼓勵每年能夠參與的各校，為了學校榮譽積極表現。

富邦盃參與學校都是單一學校組成，以2019年度謝國城盃、國小棒球硬式組聯賽成績，作為邀請依據。包含去年富邦盃冠軍隊桃園市龜山國小，謝國城盃前6名桃園仁善、台東豐田、新竹關西、台中大仁、北市東園、高雄中正，國小棒球硬式組聯賽前3名台東卑南、桃園大勇。

由於學生聯賽第3名仁善及第4名大仁與謝國城盃名額重複，因此由第5名桃園中平遞補參賽，加上主辦城市北市福林，大會邀請新北興穀等12支全台棒球界最強新世代參與，角逐冠軍金盃。

賽事將於2月12日在青年公園及新生公園棒球場展開5天的激戰，預計將於2月16日進行冠軍戰。（編輯：吳協昌）1090117