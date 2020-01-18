夢想家火力全開 客場痛宰西貢熱火

（中央社記者龍柏安台北18日電）寶島夢想家今晚火力全開，靠著洋將杰倫楊與托爾伯特合力攻下50分、28籃板，加上本土好手張宗憲也挹注21分，終場95比65打爆地主西貢熱火，並摘下客場4連勝。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）的寶島夢想家，今天作客越南西貢，面對主場出擊的熱火隊，開賽就靠一波29比15的強攻下馬威，上半場打完已取得19分領先優勢。

狀況火燙的夢想家，下半場依舊得理不饒人，單節再用20比14攻勢甩開對手，早早篤定勝局，第4節也提前淪為垃圾時間，夢想家笑納客場4連勝。

夢想家洋將杰倫楊（Jerran Young）今天累積19投12中，包括6罰俱中，攻下全場最高的30分、17籃板，另一名洋將托爾伯特（Jordan Tolbert）也有20分、11籃板的「雙十」演出，兩名洋將合力就砍下全隊一半以上得分。

除了洋將表現給力，本土也有亮眼表現，「噴射機」張宗憲也飆出全場次高的21分、6籃板、3助攻與3抄截，幫助夢想家第4節最多握有34分領先，最終以30分之差打爆對手，客場輕鬆帶走勝利。

坐擁主場優勢的西貢熱火，今天全隊都不在狀況內，團隊命中率僅難堪的35%，與夢想家的53%相去甚遠，加上團隊籃板也以32比53大幅落後，輸得並不意外。（編輯：葉俐緯）1090118