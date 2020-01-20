王貞治海外展25日登場 趙士強回憶雙響砲約定

（中央社記者謝靜雯台北20日電）「王貞治榮光的軌跡」海外展25日將在台北開展，將有約8成日本王貞治博物館的展品來台展出。中華棒協副理事長趙士強分享，王貞治曾與三級中華代表隊約定單場雙響砲的趣聞。

「王貞治榮光的軌跡」展覽，將於1月25日至2月5日在台北展出，2月8日移往台中展覽，將日本福岡巨蛋王貞治博物館約8成展品帶來台灣，包括王貞治日職球員時期、教練時期球衣、球棒、獎座和得獎錦旗等。

此次展覽也與中職中信兄弟隊、日職軟銀鷹隊合作，展區除了有王貞治紀錄片，也有各年度軟銀隊「鷹之祭典」主題球衣展示及專題講座，同時也會安排兄弟隊球員、教練與球迷分享故事、互動。

今天開展記者會上，棒協副理事長趙士強回憶，過去三級棒球當國手時，每次去美國比賽，回程都會停留夏威夷、日本轉機，在日本停留的時間也會安排去看當時效力日職讀賣巨人隊的王貞治比賽，並與他吃飯。

趙士強最難忘的回憶，是17歲那年國家代表隊去東京看比賽，前一天大家跟王貞治說加油，並告訴他中華隊球員會坐在右外野加油區，王貞治回應，明天會打2發右外野方向全壘打，沒想到真的實現，「他是我們心中的神，他對台灣棒球貢獻也很多。」（編輯：張雅淨）1090120