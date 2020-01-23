提姆闖入澳網第3輪 梅迪維夫哈勒普雙雙晉級

（中央社墨爾本23日綜合外電報導）澳洲網球公開賽第4天賽程，男單世界排名第5的奧地利好手提姆歷經5盤鏖戰，有驚無險擊敗地主選手波特。而2度在大滿貫賽封后的羅馬尼亞女將哈勒普，今天也順利晉級第3輪。

力拚生涯首座大滿貫金盃的提姆（Dominic Thiem），對上世界排名第140的波特（Alex Bolt），在第2和第3盤多數時間屈居下風，最後經歷3小時22分大戰，終於以6比2、5比7、6比7（5比7）、6比1、6比2勝出。

提姆賽後受訪說：「這是一場苦戰，波特打得很棒，而且觀眾都替他加油。不過我也很喜歡在這樣極具張力的氛圍中拚戰。」

至於男單第4種子俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天則以7比5、6比1、6比3擊敗西班牙的馬蒂內茲（Pedro Martinez），第7種子德國的茲韋列夫（Alexander Zverev）以7比6（7比5）、6比4、7比5擊敗白俄羅斯的吉拉西莫夫（Egor Gerasimov）。

女單方面，第2種子的捷克好手普里斯科娃（Karolina Pliskova）以秋風掃落葉之姿，以2個6比3讓德國對手席格門（Laura Siegemund）打包。

普里斯科娃今年球季開賽至今仍是金剛不敗之身，此前已獲6連勝，包括本月稍早在布里斯本國際網賽（Brisbane International）封后。

她賽後受訪表示：「我喜歡澳洲，我在這裡一向表現很好，當然目前只是進第3輪，但我已經打了很多場比賽，所以我充滿信心，我覺得我能夠繼續挺進。」

大會第4種子、前世界球后哈勒普（Simona Halep）今天對上持外卡參賽的英國選手達特（Harriet Dart），也僅在第2盤遭遇些微困難，最後以6比2、6比4順利晉級。

大會第6種子瑞士的班西琪（Belinda Bencic）則以兩個7比5，擊敗拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。西班牙的蒙奎露薩（Garbine Muguruza）以6比3、3比6、6比3擊敗地主選手托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic）。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1090123