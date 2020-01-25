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NBA球迷另類壯舉 30天攻占30隊大螢幕

最新更新：2020/01/25 09:30
一名球迷在30天內，挑戰登上美國職業籃球聯盟NBA全部30支球隊的主場大螢幕。圖為洛杉磯湖人主場。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年1月25日
一名球迷在30天內，挑戰登上美國職業籃球聯盟NBA全部30支球隊的主場大螢幕。圖為洛杉磯湖人主場。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年1月25日

（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）美國職業籃球聯盟NBA過去30天的比賽裡，30支球隊的主場大螢幕裡，都看得到戴魯柏（David DeLooper）穿著奇裝異服、瘋狂跳舞的身影。

這個來自費城的28歲青年，23日於波特蘭拓荒者隊的主場摩達中心（Moda Center）第1節的暫停休息時間，登上球場的大螢幕，也達成「30天30支球隊30次亮相」（30 for 30 for 30）的壯舉。

戴魯柏這30天內奔波全美球場，除了誇張的舞蹈動作外，因應每支球隊的主場，穿著符合在地特色的特殊裝扮，用盡心思捕捉攝影機的注意。

像是在洛杉磯湖人主場，他穿著湖人球衣、頭上戴著洛杉磯美食Taco的造型帽子；在紐約尼克隊主場，他把自己扮成自由女神。

地方媒體報導，戴魯柏的公司老闆也支持他追求夢想，同意他請假30天。

他和朋友一起搭飛機、開車，跑遍NBA全部球隊的主場，最後在拓荒者隊的摩達中心攻頂成功。連NBA官方的社群媒體帳號也向他的圓夢之旅道賀。

NBA球賽的暫停時間，大螢幕會把鏡頭給場邊球迷，敢秀、有創意的球迷就有機會上鏡頭。

戴魯柏在新澤西州長大，從小是紐約尼克球迷，不過一直到大學跟人家打鬥牛賽之後，才真正愛上籃球。他現在住費城，最常看76人隊的比賽。

戴魯柏說，他到球場除了觀賞球賽，更愛看場外球迷的創意，「無論比賽是贏20分，還是輸20分，大螢幕上的一個動作，經常可炒熱全場氣氛，這真的很酷」。

經過30天全美跑透透，戴魯柏完成夢想後，除了回家好好睡一覺外，他還欠媽媽一個耶誕節，「我們可能要重新過一次耶誕節，因為今年沒好好陪她」。（編輯：郭中翰）1090125

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