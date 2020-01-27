東京奧運牽動中職票房 觀眾人數迎向3千萬里程碑

教練團搬風 中職31年激盪新火花（1）（中央社記者謝靜雯、楊啟芳台北27日電）中職邁入31年話題多，味全龍加入壯大聲勢，告別Lamigo迎來樂天桃猿，各隊教練團搬風，迎向總觀眾人數3000萬里程碑，不僅是職棒賽事，能否搶下奧運棒球門票也將牽動中職票房。

中華職棒走過三十而立，去年味全龍隊確定加盟，終結中職長達10年僅4隊的規模。新軍味全龍隊由葉君璋任總教練，除了季中選秀選進32名球員，擴編選秀選進廖文揚、羅華韋、曾陶鎔及江忠垣，也陸續延攬可用戰力，包括釋出球員羅嘉仁、林政賢、林瑋恩等人，目前球員人數已達49人。

經過冬盟實戰找出隊型 龍隊2/5正式開訓

龍隊兵源已經充足，加上去年底參加近一個月的亞洲冬季聯盟，透過密集賽事找出隊型，總教練葉君璋也稱讚球員技術層面表現不錯，他說：「心理層面、頭腦的還有很多空間，不過我覺得球隊目前狀況比教練預期還要好。」

冬盟出現的黑馬黃柏豪、魏全都可望成為未來主力。黃柏豪在季中選秀是第16輪、第20指名被選進，不過冬盟出賽14場，打擊率4成31排行第一名，讓葉君璋大感意外，「我之前知道他打擊很順暢，揮棒有彈性，但不確定他有些球路能否應付，沒想到冬盟表現這麼好」。

至於選秀最後一輪才被選進的捕手魏全，在冬盟出賽8場抓到6次盜壘阻殺，阻殺率達4成29，沒有發生失誤。雖然打擊方面還有進步空間，不過葉君璋說：「在冬盟前他的投打都還沒有到位，但短時間將缺點改過來，變成最穩定的捕手。」

投手部分，目前徐若熙、林子昱、郭郁政、吳俊杰定位在先發，葉君璋認為徐若熙和林子昱表現都很好，不過還有很多成長空間。

龍隊部分選手1月初已經提早回球隊訓練，全體則是將於2月5日開訓，預計從2月底開始就會打熱身賽。雖然龍隊要先在二軍打一年，明年才能升上一軍，不過會先在二軍呈現什麼樣的面貌、為二軍帶來什麼樣的刺激，值得關注。

告別Lamigo迎來樂天桃猿 新教練團帶新球風

Lamigo桃猿隊經營球迷市場有成，是近年票房相對亮眼的球隊，去年7月拋出轉賣震撼彈，也確定由日本樂天企業接手，中職告別Lamigo球團，迎來首支外商企業球團樂天桃猿隊，是否能延續球迷對於球隊的認同，為中華職棒帶來什麼火花受到矚目。

中華職棒教練團大風吹也是首見，洪一中離開桃猿隊開第一槍，轉任富邦悍將隊總教練，曾豪駒成為樂天桃猿元年總教練，統一獅隊黃甘霖也赴悍將隊，由林岳平任獅隊代理總教練，中信兄弟隊終結洋教頭時代，由丘昌榮任一軍總教練，精神領袖彭政閔成為副領隊兼農場主管，不同教練團將帶領球隊打出哪種新風格也值得期待。

國際賽加中職新火花 成突破票房瓶頸關鍵

中華職棒去年球季話題不少，人氣王中信兄弟「恰恰」彭政閔引退，看一場少一場的比賽，成為吸票機，中信兄弟總計120場賽事，吸引破81萬球迷入場，為去年各隊唯一正成長，不僅兄弟主場受惠，也帶動客場出賽票房成長。

中華職棒去年整年度賽事總計吸引139萬8246名球迷入場，歷年球迷人數累積2964萬6820人，中華職棒31年，將迎來總觀眾人數3000萬里程碑，中華職棒需要新的票房刺激。

無法否認的是，中華隊在國際上的佳績，會牽動中華職棒票房，在中職因為假球事件遭重創時，2013年世界棒球經典賽中華隊的動人戰役，增加球迷入場意願、票房回流，今年6搶1奧運棒球資格賽4月1日至4月5日在台中、斗六兩地開打，中華隊能否搶下2020年東京奧運門票，也牽動中職票房能否再寫佳績。（編輯：張芷瑄）1090127