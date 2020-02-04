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武漢肺炎 SBL台銀雙洋將不擔心

最新更新：2020/02/04 18:16

（中央社記者黃巧雯台北4日電）SBL下半季賽事是否依照原定3月7日開打，將視武漢肺炎疫情而定，面對疫情延燒，台銀洋將瓊斯、米歇爾今天皆表達不擔心，米歇爾表示，只要保持健康，病毒就不會找上門。

受到武漢肺炎疫情影響，東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家今天宣布，2月的4場主場賽事延期，而台北富邦勇士同樣公告，原訂2月29日及3月1日的2場主場迎戰澳門戰狼賽事也確定改期。

第17季超級籃球聯賽（SBL）原定3月7日將在板橋體育館點燃戰火，中華民國籃球協會表示，目前仍密切觀察中，是否按照原定日期進行，將視疫情狀況而定，若有異動，將另行公告。

台銀洋將米歇爾（Charles Mitchell）、瓊斯（Matt Jones）今天出席第17季SBL 1月單月及第6週單週最佳球員頒獎儀式，面對近日武漢肺炎疫情，兩人則顯得老神在在，皆表達不擔心。

米歇爾強調，自己個性謹慎，平時就會戴口罩，但他認為，只要保持健康，病毒就不會找上自己。

此外，2021亞洲盃資格賽分組賽事第一階段2月將開打，中華男籃21日、24日將在主場台北和平籃球館迎戰馬來西亞、日本，至於賽程是否調整，籃協表示，靜待國際籃球總會（FIBA）通知。（編輯：張芷瑄）1090204

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