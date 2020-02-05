味全龍預計先安排雙先發 葉總盼打滿150場

（中央社記者楊啟芳雲林5日電）中職味全龍隊今天在斗六棒球場開訓，總教練葉君璋表示，盼本季能打滿150場比賽，對於隊形也已經有規劃，剛開始二軍比賽預計一場安排雙先發，並希望明年可以補齊60名球員。

味全龍隊本季會先從二軍開始打起，明年再升上一軍，不過除了二軍例行賽，總教練葉君璋表示，希望透過交流賽等其他賽事，讓選手多一點實戰經驗，「我們從2月19日開始比賽，到今年最後希望有150場，最少也要有120場」。

對於先發投手安排，葉君璋說，會以去年亞洲冬季聯盟陣容為主，包括徐若熙、郭郁政、林子昱、蔡明憲、曾柏融及吳俊杰，去年季末延攬的廖文揚、林政賢也有機會。不過龍隊一開始預計一場比賽安排雙先發，到例行賽30場之後，再視選手狀況安排一場一個先發。

至於野手部分，葉君璋指出，目前誰會有比較多上場機會，都已經有想法，「棒球是非常現實且公平，教練覺得好的，機會就會比較多，半年觀察下來已經很明顯，但其他人不是沒機會，要靠你自己去爬上來，讓教練看到你」。

像是二壘手李凱威、三壘手劉基鴻、外野手洪瑋漢、指定打擊黃柏豪等人冬盟表現都十分亮眼，對於狀元劉基鴻，葉君璋說：「冬盟打的成績符合身價、教練團對他的期待，相信只要繼續排他比賽，就會是很優秀的打者。」

目前味全龍球員人數已近50人，加上今年還有季中選秀，葉君璋指出，希望到明年本土球員可以補滿到60人。本季葉君璋還不打算找洋將，他說：「沒有意義，反而影響到我們的培育，也許到年底冬盟，會找一些洋將當作測試。」

葉君璋也會慢慢安排一些球員轉教練，像是已經35歲的吳宗峻，葉君璋說：「球員已經蠻足夠，吳宗峻個性適合，他自己也滿有興趣，今年體能期有叫他去當助理，今年會慢慢觀察、培育他當教練。」（編輯：張芷瑄）1090205