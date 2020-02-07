陳冠宇30歲旅日第10年 羅德洋將競爭不想輸

中職樂天桃猿隊與日職羅德隊在石垣島交流賽，羅德隊台灣投手陳冠宇（圖）7日提到今年是30歲、旅日第10年，球隊很有機會拿下總冠軍，雖然洋將名額競爭，「但不會想要輸」。中央社記者張新偉攝 109年2月7日

（中央社記者謝靜雯石垣市7日電）中職樂天桃猿隊與日職羅德隊在石垣島交流賽，羅德隊台灣投手陳冠宇應不會出賽；陳冠宇說今年是30歲、旅日第10年，球隊很有機會拿下總冠軍，雖然洋將名額競爭，「但不會想要輸」。

「亞洲門戶交流賽」將於明、後兩天於日本沖繩石垣市舉行，樂天桃猿隊今天安排練球，旅日羅德隊台灣投手陳冠宇也特別來跟桃猿隊教練團打招呼，桃猿隊總教練曾豪駒勉勵陳冠宇，要對自己有信心，凡事不要先做最壞的打算，要往好的方向想。

陳冠宇表示，今年適逢羅德創隊70週年，也是近年球隊戰力補強相對完整的球季，是近6年來最接近總冠軍的一次機會，大家都很認真練習、也很投入，希望春訓好好準備，拚開季爭取洋將名額。

今年羅德隊簽下2名投手分別為傑克森（Jay Jackson）和赫曼（Frank Herrmann），牛棚投手競爭激烈，陳冠宇表示，多少會擔心，之前球隊的洋投雖然有美職大聯盟資歷，但對日職不熟悉，但今年2名競爭對手都很熟悉日職球風，加上今年是井口資仁接任總教練第3年，一定會想要成績，「機會來了就要跟他們競爭，把自己準備好，不會想要輸給他們」。

陳冠宇今天春訓第3度進牛棚練投，他表示目前為止狀況不錯，跟往年調整的步調差不多，雖然去年底還有參加世界12強棒球賽，訓練開始的時間比較晚，不過今年身體狀況明顯比往年好，一切還蠻順利的。

陳冠宇表示，春訓把自己準備好，也知道教練都在看，希望拿出好表現讓教練團知道、自己已經準備好，今年是很重要的一季，「我30歲了，加上是旅日第10年，如果不比另外2名洋投強，就搶不到位置，不拚不行、已經做好心裡準備」。

至於明、後兩天的交流賽，陳冠宇表示，教練團希望給年輕人多一點機會，應該不會上場，目前準備好投之後春訓的交流賽，定位應該會以長中繼為主。（編輯：張芷瑄）1090207