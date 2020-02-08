黃子鵬隔約兩年再回先發 努力爭取機會求突破

（中央社記者謝靜雯石垣市8日電）中職樂天桃猿隊石垣島交流賽第2戰，將由側投黃子鵬先發，也是黃子鵬相隔約2年再回先發位置，黃子鵬表示無論定位，只要有上場機會就盡力爭取，也希望突破前年先發成績。

「亞洲門戶交流賽」今、明兩天在日本沖繩石垣市開打，由中職樂天桃猿隊與日職千葉海洋羅德隊交手，明天第2戰，桃猿隊派出側投手黃子鵬先發。

黃子鵬前一次先發出賽為2018年5月24日，後來皆定位中繼，去年拿下中職中繼王，對於再度回到先發，黃子鵬表示，很早就收到通知要準備石垣島交流賽的先發，也努力朝先發方向調整，春訓把投球量建立起來，若之後再回到中繼出賽，也不會有太大問題。

對於定位的改變，黃子鵬表示不會特別興奮，「是一個機會，我進到職棒就是希望可以在場上投球，不管定位在哪裡，我都希望可以把握」。

黃子鵬從去年開始自聘訓練師，成效不錯，今年身體明顯練得更壯，他表示季後訓練主要加強大肌肉群，季中則以身體角度和穩定控制為主，「對一般投手而言力量是重點，但對我來說角度很重要，可以延長續航力」。

談起中繼和先發不同，黃子鵬提到，中繼投手如何讓身體恢復是門學問，先發則因為需要頻繁面對打者，如何去做變化很重要，「隊友王溢正就很厲害」。

黃子鵬目前春訓牛棚投球量已經可以投到100顆，準備狀況不錯，2018年亞洲門戶交流賽時，當時黃子鵬也是先發出賽，投3局失掉5分，今年再度在亞洲門戶交流賽扛先發，黃子鵬表示，「當然希望可以突破之前的局數，但還是要看臨場狀況」。（編輯：屈享平）1090208