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陳晨威春訓強化下肢訓練 盼健康穩定出賽

最新更新：2020/02/08 13:51

（中央社記者謝靜雯石垣市8日電）樂天桃猿隊野手陳晨威，去年拿下中職新人王，新球季加薪10萬元，他表示調薪不會對心情有什麼影響，今年春訓加強下肢，希望避免球季間再度受傷，健康、穩定出賽最重要。

陳晨威去年例行賽出賽表現亮眼，一軍87場出賽敲出107支安打，包括5發全壘打，打擊率3成，跑出22次盜壘成功，8月底因為觸身球右膝蓋骨裂，一直到總冠軍賽才歸隊。

陳晨威雖然例行賽提前關機，但好表現還是拿下中職去年年度新人王，今年球季獲加薪10萬、月薪17萬元；新球季合約較晚才談定，但陳晨威表示不會受到太大影響，經紀公司會定期回報談約狀況，最後獲加薪10萬元，跟往年談薪行情相比，應該算是正常。

去年下半球季因為受傷影響出賽，陳晨威透露，今年秋訓、春訓階段，特別強化下肢的訓練，希望增加下肢肌力，減少球季間再度受傷的可能，「去年因為受傷影響出賽，對球隊也會有不好的影響」，對於新球季，重點還是健康、穩定的出賽。

陳晨威去年赴石垣島與日職千葉海洋羅德隊打交流賽，是以內野手身分出賽，今年改守外野，陳晨威表示，內野和外野不會有太大的差別，石垣島球場外野守備容易因為天色影響球的判斷，是特別需要注意的地方，也會特別留意球場地形，春訓交流賽不心急，希望把春訓訓練成果表現出來。（編輯：葉俐緯）1090208

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