更多編輯台推薦新聞：
1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

蘇貞昌：衛生紙原料沒有缺 現在搶買只會虧錢
政治

蘇貞昌：衛生紙原料沒有缺 現在搶買只會虧錢

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

王柏融首度實戰無安打 陽岱鋼吞2次三振

最新更新：2020/02/08 15:13

（中央社記者楊啟芳台北8日電）日本職棒日本火腿隊今天春訓進行隊內紅白戰，王柏融今年首度實戰，吞下三振、出現雙殺打，2打數沒有安打；讀賣巨人的陽岱鋼則是吞下2次三振，也沒有安打出現。

王柏融今天被分在紅隊，先發打第3棒，擔任左外野手，紅隊先發由生田目翼擔任。比賽總共進行5局，王柏融第1局吞下三振，第4局擊出二壘方向雙殺打，總計2打數沒有安打。

白隊1局下靠著保送、平沼翔太敲安打，以及橫尾俊建敲左半邊二壘安打，帶有2分打點，率先攻下分數；3局下白隊的杉谷拳士敲安打後，利用推進及暴投，再跑回1分，形成3比0領先。

雖然紅隊的高濱祐仁5局上轟出2分全壘打，不過最終火腿白隊還是以3比2奪下勝利。

讀賣巨人今天也進行隊內紅白戰，陽岱鋼打紅隊先發第4棒，擔任指定打擊，不過2個打席都遭到三振，分別遭到櫻井俊貴及田口麗斗三振。

巨人白隊1局下靠著石川慎吾敲出2打點安打，4局下田中貴也再補上1分；不過紅隊的莫塔（Israel Mota）5局上敲2打點安打，之後再陸續攻下2分，反倒取得領先。紅隊7局上再猛攻4分，終場以8比3奪勝。（編輯：張芷瑄）1090208

延伸閱讀
王柏融代打沒安打火腿無緣季後賽 陽岱鋼3支0王柏融挫傷未出賽 陽岱鋼替補1打數沒安打王柏融雙安1打點 陽岱鋼替補2安打[影]

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報