王柏融首度實戰無安打 陽岱鋼吞2次三振

（中央社記者楊啟芳台北8日電）日本職棒日本火腿隊今天春訓進行隊內紅白戰，王柏融今年首度實戰，吞下三振、出現雙殺打，2打數沒有安打；讀賣巨人的陽岱鋼則是吞下2次三振，也沒有安打出現。

王柏融今天被分在紅隊，先發打第3棒，擔任左外野手，紅隊先發由生田目翼擔任。比賽總共進行5局，王柏融第1局吞下三振，第4局擊出二壘方向雙殺打，總計2打數沒有安打。

白隊1局下靠著保送、平沼翔太敲安打，以及橫尾俊建敲左半邊二壘安打，帶有2分打點，率先攻下分數；3局下白隊的杉谷拳士敲安打後，利用推進及暴投，再跑回1分，形成3比0領先。

雖然紅隊的高濱祐仁5局上轟出2分全壘打，不過最終火腿白隊還是以3比2奪下勝利。

讀賣巨人今天也進行隊內紅白戰，陽岱鋼打紅隊先發第4棒，擔任指定打擊，不過2個打席都遭到三振，分別遭到櫻井俊貴及田口麗斗三振。

巨人白隊1局下靠著石川慎吾敲出2打點安打，4局下田中貴也再補上1分；不過紅隊的莫塔（Israel Mota）5局上敲2打點安打，之後再陸續攻下2分，反倒取得領先。紅隊7局上再猛攻4分，終場以8比3奪勝。（編輯：張芷瑄）1090208