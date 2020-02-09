石垣島交流賽戰績不佳 林泓育歸因春訓步調不同

樂天桃猿隊赴石垣島打交流賽進入第5年，戰績不算理想，桃猿主砲林泓育（圖）直言最大差異台灣與日本準備步調不同，但連續5年交流賽對年輕選手確實有很大幫助。中央社記者張新偉石垣市攝 109年2月9日

（中央社記者謝靜雯石垣市9日電）樂天桃猿隊赴石垣島打交流賽進入第5年，戰績不算理想，林泓育說最大差異台灣與日本準備步調不同，但連續5年交流賽對年輕選手有很大幫助，學習不同棒球文化，讓他們開眼界。

桃猿隊（含前身Lamigo桃猿隊）從2016年起，每年季前都會到日本沖繩石垣島與日職千葉羅德海洋隊打兩場交流賽，昨天首場比賽桃猿隊以4比20慘敗，今天賽前石垣島交流賽對戰戰績2勝7敗，對戰多居下風。

觀察這5年交流賽，捕手林泓育直言，台日職棒球隊最大的差別，在於春訓調整步調不同，球員們私底下也都會討論，因為文化不同，日職球員春訓調整，在球隊正式開訓前，球員們各自就已經調整到一定的強度，開訓後互相配合，幾乎馬上就進入熱身賽實戰。

林泓育指出，但在台灣職棒球員準備的方式不同，雖然球員會自主訓練，但是沒辦法統一大家自主訓練的程度和步調，加上還會碰上農曆春節假期、訓練中斷，等到球隊正式開訓，教練團還是需要再從頭開始走訓練計畫，但也無法說台灣和日本職棒哪種方式比較好。

林泓育表示，外出打交流賽，大家都想要贏球，但調整的狀況和能力有落差，「狀況好有狀況好的打法，狀況不好有狀況不好的打法」，但這5屆石垣島交流賽觀察下來，對球隊中年輕球員有很大的幫助。

林泓育也說，藉由交流賽的機會，觀察不同國家的棒球文化，學習他們好的地方和態度，也讓年輕球員開眼界。（編輯：張雅淨）1090209