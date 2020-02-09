更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡頒獎／1917奪金聲勢為何勝小丑？好萊塢風向一次看懂
娛樂

奧斯卡頒獎／1917奪金聲勢為何勝小丑？好萊塢風向一次看懂

武漢肺炎輕症患者為何突然不治 中國專家找到原因
兩岸

武漢肺炎輕症患者為何突然不治 中國專家找到原因

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
共機又繞台飛行 國軍F-16掛載實彈監控伴飛
首頁 / 運動

桃猿石垣島交流賽吞7連敗 教頭點專注度問題

最新更新：2020/02/09 17:56
中職樂天桃猿隊與日職羅德隊石垣島交流賽9日進行第2戰，比賽第9局失誤誤事，桃猿隊吞下此項賽事對戰7連敗，總教練曾豪駒（前左）表示，今天球員整體性更佳，但專注度沒有集中到最後。中央社記者張新偉石垣市攝　109年2月9日
中職樂天桃猿隊與日職羅德隊石垣島交流賽9日進行第2戰，比賽第9局失誤誤事，桃猿隊吞下此項賽事對戰7連敗，總教練曾豪駒（前左）表示，今天球員整體性更佳，但專注度沒有集中到最後。中央社記者張新偉石垣市攝　109年2月9日

（中央社記者謝靜雯石垣市9日電）中職樂天桃猿隊與日職羅德隊石垣島交流賽第2戰，比賽前半段多處於領先，9局失誤誤事，吞下此項賽事對戰7連敗。總教練曾豪駒說，今天整體性更佳，但專注度沒有集中到最後。

「亞洲門戶交流賽」從2016年起，連續5年在日本沖繩石垣市舉行，桃猿隊昨天首戰以4比20慘敗，今天比賽前半段大多時間處於領先，8局打完6比4領先，9局接連守備失誤，讓羅德隊後半段反攻，桃猿隊以6比7吞敗，5年累積戰績2勝8敗，吞下對戰7連敗。

曾豪駒表示，今天比賽球員們整體配合變得更好，團隊投球、野手的攻擊和跑壘都有做到位，但9局守備出狀況，可能是球員們的專注度沒有集中到最後，也有提醒他們場上的精神態度很重要。

此次交流賽勝場沒能開張，曾豪駒表示，春訓就是利用熱身賽的機會尋找問題，表現好的地方加深印象、維持下去，不好的部分，再下一場比賽時不要再犯，技術上的問題可以修正，如果是態度方面，就會用糾正的方式提醒球員。（編輯：管中維）1090209

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報