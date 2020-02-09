桃猿石垣島交流賽吞7連敗 教頭點專注度問題

中職樂天桃猿隊與日職羅德隊石垣島交流賽9日進行第2戰，比賽第9局失誤誤事，桃猿隊吞下此項賽事對戰7連敗，總教練曾豪駒（前左）表示，今天球員整體性更佳，但專注度沒有集中到最後。中央社記者張新偉石垣市攝 109年2月9日

（中央社記者謝靜雯石垣市9日電）中職樂天桃猿隊與日職羅德隊石垣島交流賽第2戰，比賽前半段多處於領先，9局失誤誤事，吞下此項賽事對戰7連敗。總教練曾豪駒說，今天整體性更佳，但專注度沒有集中到最後。

「亞洲門戶交流賽」從2016年起，連續5年在日本沖繩石垣市舉行，桃猿隊昨天首戰以4比20慘敗，今天比賽前半段大多時間處於領先，8局打完6比4領先，9局接連守備失誤，讓羅德隊後半段反攻，桃猿隊以6比7吞敗，5年累積戰績2勝8敗，吞下對戰7連敗。

曾豪駒表示，今天比賽球員們整體配合變得更好，團隊投球、野手的攻擊和跑壘都有做到位，但9局守備出狀況，可能是球員們的專注度沒有集中到最後，也有提醒他們場上的精神態度很重要。

此次交流賽勝場沒能開張，曾豪駒表示，春訓就是利用熱身賽的機會尋找問題，表現好的地方加深印象、維持下去，不好的部分，再下一場比賽時不要再犯，技術上的問題可以修正，如果是態度方面，就會用糾正的方式提醒球員。（編輯：管中維）1090209