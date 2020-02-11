輕適能運動空間分店停業 北市籲消費者申請退費

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市法務局今天表示，有民眾反映女性專屬健身房輕適能運動空間無預警停業，清查發現共4間分店停業，業者目前有指派人員處理退費，呼籲消費者盡快前往申請退費。

北市府法務局主任消保官楊麗萍指出，輕適能運動空間在北市共有6間分店，其中Light Fitness萬芳店等4間分店在農曆年後陸續無預警停止營業，分店現場目前有專人協助消費者申請退費，建議消費者儘快申請退費。

消保官提醒，消費者可要求業者提供上課紀錄影本，像當初購買堂數與費用、上課簽到單、尚未使用剩餘堂數等資料，可用拍照方式留存，以便向信用卡公司申請爭議款，業者日後未履行退款時，也能當成向法院提起訴訟相關證據。

法務局發布新聞稿表示，日前接獲民眾反映輕適能運動空間無預警停業，經消保官及體育局查察發現，該公司萬芳店、忠孝復興店、復興Ride Here店、和平店Cross Fit LOGA運動空間在1月31日起陸續停業。

法務局指出，體育局已發函要求該業者依「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」規定辦理，並儘速公告退費內容，像退費申請程序、退費方式、民眾申訴管道等。

法務局表示，消費者有任何與該案的消費疑義，可打消費者服務專線1950或1999轉7812，也能撥打體育局（02）25702330詢問，將提供諮詢及協助申訴服務，維護民眾權益。（編輯：李錫璋）1090211