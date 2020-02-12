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獅隊為防範武漢肺炎 取消日本高知交流賽

最新更新：2020/02/12 13:27

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職棒統一獅隊今天宣布，原訂於19至21日於日本高知縣舉辦的統一獅、埼玉西武獅與阪神虎隊春訓熱身交流賽，為了因應武漢肺炎疫情，決定取消。

獅隊指出，由於武漢肺炎正在發生及擴散，雖然目前球隊沒有任何感染者，但為了防疫準備，加上今後如有感染者出現的話，會影響到對戰球隊與球迷，所以考慮之後，決定取消這一次的交流賽。

獅隊領隊蘇泰安表示，「最近全球因武漢肺炎疫情影響甚多，球隊經數度開會討論評估，為確保若因感染確診，導致影響球隊整體運作，甚至影響對方，因而決議取消本次台日熱身交流賽」。

蘇泰安也指出，對於球迷、西武獅及阪神虎及各方協助活動進行單位深感歉意，也期望台日關於武漢肺炎疫情能日趨漸緩，兩國球迷均能健康平安。

取消的賽事如下，2月19日台灣時間11時30分，統一獅交手埼玉西武獅B隊、2月20日台灣時間11時30分，統一獅交手阪神虎B隊、2月21日台灣時間12時，統一獅交手埼玉西武獅A隊。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：屈享平）1090212

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