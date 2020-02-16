宋家豪春訓首登板未失分 陽岱鋼2打數無安打

（中央社記者楊啟芳台北16日電）日本職棒東北樂天金鷲今天對阪神虎的熱身賽，宋家豪春訓首度實戰，6局下登板，投1局被敲出1支安打，投1次保送，無失分；讀賣巨人隊陽岱鋼則是代守上場，2打數無安打出現。

這場樂天對阪神的賽事，為紀念野村克也的追悼比賽。宋家豪於6局下登板，雖然一開始就被糸原健斗敲出安打，又投出保送，形成一、二壘有人，不過之後接連解決島田海吏、大山悠輔、高山俊，沒有失分。總計宋家豪中繼1局，被敲1支安打，出現1次保送，無失分。

雖然樂天隊3局上靠著島內宏明敲出滿貫全壘打，加上第5、6局各得1分，取得6比3領先。不過阪神7、8局各追回1分，其中8局下陽川尚將轟出陽春砲；9局下熊谷敬宥敲追平比分的二壘安打後，原口文仁敲出再見安打，阪神以7比6奪勝。

橫濱DeNA今天與讀賣巨人隊的官辦熱身賽，雖然陽岱鋼前2戰都有長打表現，不過此戰沒有先發。陽岱鋼第5局代守中外野，6局下首打席擊出游擊方向雙殺打，9局下擊出游擊方向滾地球出局，總計2打數沒有敲出安打；終場巨人以1比4落敗。

原本日本火腿隊今天要與養樂多隊打熱身賽，賽前王柏融被安排打先發第5棒，擔任指定打擊，不過比賽因為雨勢過大而取消。（編輯：張雅淨）1090216