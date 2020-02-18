一年兩度驗出禁藥 太空人投手馬提斯整季禁賽

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天宣布，休士頓太空人投手馬提斯（Francis Martes）因一年內兩度未通過禁藥測試，將禁賽162場且不能支薪。

法新社報導，在驗出禁藥肌肉增強劑勃地酮（Boldenone）陽性反應後，24歲的多明尼加籍投手馬提斯整個2020年球季例行賽都不能上場。

馬提斯2019年3月就因禁藥可洛米分（Clomiphene）測試陽性遭禁賽80場，這種禁藥可以促進睪酮素分泌能力，如今再被驗出使用禁藥，遭到加重懲處，他將從2020年3月起的例行賽開始禁賽。

馬提斯是休士頓太空人本季季前賽訓練營一員，如今應不會出現在開季名單內。

休士頓太空人對馬提斯的行為表達失望。全隊目前正面臨偷暗號醜聞衝擊，已經導致總教練辛區（AJ Hinch）跟總經理魯諾（Jeff Luhnow）被開除。

休士頓太空人在聲明中說：「在我們的系統中，球員都有受MLB藥物預防與治療計畫教育。任何球員違反現行政策，都令我們感到失望，我們希望馬提斯會從這次經驗中記取教訓。」（譯者：侯文婷/核稿：陳亦偉）1090218