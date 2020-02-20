紐約大都會台灣日8/29登場 藝人謝怡芬開球

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會隊將於8月29日舉辦年度台灣日活動。球團今天公布，由藝人謝怡芬（Janet Hsieh）擔任開球嘉賓，曾替中華職棒開球的她將在大聯盟投手丘秀身手。

紐約大都會台灣日（Mets Taiwan Day）是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最大的台灣文化慶典活動，多年來與駐紐約台北經濟文化辦事處、交通部觀光局駐紐約辦事處合作，提升台灣國際能見度並推廣台灣觀光，獲紐約地區台灣僑團與留學生大力支持。

2019年9月的大都會台灣日，球團邀請網路紅人蔡阿嘎開球，總統蔡英文介紹台灣的影片登上球場大螢幕，為台灣球迷獻上驚喜，也是台灣日舉辦15年來一大突破。

大都會球團再接再厲，今天宣布第16屆台灣日活動將於美東時間8月29日晚間在主場花旗球場迎戰芝加哥小熊隊期間舉行，由知名台裔節目主持人Janet擔任開球嘉賓。

謝怡芬在美國德州出生長大，畢業於知名學府麻省理工學院（MIT），以主持旅遊生活頻道（TLC）「瘋台灣」（Fun Taiwan）節目走紅。她曾4度入圍電視金鐘獎，2011年榮獲第46屆金鐘獎行腳節目主持人獎，近年參與「20之後」、「彼岸之嫁」等電視劇演出。

Janet也是小提琴家、模特兒、作家，對她來說，替職棒球賽開球並不陌生。

2013年5月，Janet受統一7-ELEVEn獅隊邀請在台南棒球場開球。開球結束後，Janet興奮地又叫又跳，還飛撲到她欣賞的獅隊捕手高志綱身上，在場中熱情擁抱。

大都會台灣日邁入第16屆，專屬標誌1月中亮相，官網（mets.com/Taiwan）也將於3月上線。屆時除提供優惠門票外，大都會球團也將與公益團體「贈與亞洲」（Give2Asia）再度合作，將門票部分收入捐贈台灣偏鄉及弱勢團體。（編輯：郭中翰）1090220