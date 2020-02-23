UBA新人王 健行教頭看好5人角逐

（中央社記者黃巧雯台北23日電）大專籃球聯賽進入8強階段，健行科大教練劉孟竹今天除了看好陣中高錦瑋與簡廷兆有機會搶下新人王外，也點名其他球隊的王翊帆、林彥廷、劉承彥可能成為競爭人選。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）今天繼續在台北體育館舉行，尋求衛冕的健行科大再以81比69扳倒國立體大，包含預賽15連勝在內，本季已17連勝。

健行科大高錦瑋包辦全隊最多的18分，外加3籃板，而簡廷兆貢獻15分、3籃板。

劉孟竹表示，此役最大問題在於節奏無法拉快，因此團隊出手次數不如以往，分數相對壓低，「但80分以上，還是可以接受的範圍」。

針對高錦瑋，劉孟竹稱讚，自第一場比賽至今，高錦瑋都是改變球隊比賽節奏以及氛圍重要的X因子，他坦言板凳有高錦瑋，也讓他本季起更加放心。

簡廷兆自南湖高中畢業後展開旅美生涯，待了3年後返台，目前就讀健行科大大一，劉孟竹認為，簡廷兆攻防兩端都有一定成熟度，且十分聰明，經過這段時間磨合已經完全融入球隊。

談到本季UBA新人王人選，也令劉孟竹相當苦惱，他強調，高錦瑋與簡廷兆的表現沒什麼好挑剔，並開玩笑地說：「希望今年可以破例頒2個。」

除了陣中球員有機會角逐新人王，劉孟竹認為，像是輔仁大學王翊帆、政治大學林彥廷、義守大學劉承彥都有機會，但希望新人王獎項能留在健行。

對於新人王獎項，簡廷兆表示，「年紀都到了，搶這個沒意義」，但如果真的獲獎，他相信是對自己的肯定。

高錦瑋同樣不在意新人王之爭，目標仍鎖定幫助球隊贏球，而他看好昔日能仁家商隊友林彥廷，主因為林彥廷上場時間多、發揮空間較大。

由於新人王產生，其中網路票選占30%，高錦瑋透露，日前上票選網頁，發現自己票數與林彥廷有一段差距，讓他不禁直呼：「還是放棄好了」。（編輯：張雅淨）1090223